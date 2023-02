Bosco coniferato della Natta a Celle, il sindaco Mordeglia: “non è proprietà del Comune che non può chiedere che venga ripulito”

Celle Ligure. “Impossibilità da parte del Comune di inviare comunicazione all’Ispettorato Agrario regionale e procedere alla pulizia”. Così il sindaco Caterina Mordeglia sull’area verde vicino al campo sportivo della Natta, dopo che, mesi fa, il consigliere di minoranza Jacopo Abate ne aveva denunciato lo stato di degrado e abbandono, e, qualche settimana, fa era tornato sulla questione chiedendo a che punto fosse la procedura di bonifica. Oggi il sindaco ha una risposta da dare in merito alla vicenda.

“Il bosco ceduo coniferato della Natta , non è una sughereta ma un bosco di conifere, lecci, roverella e qualche sughero” specifica Caterina Mordeglia “non è un’area comunale. Prima di procedere all’intervento di pulizia di un’area boscata occorre inviare una comunicazione a Regione Liguria Settore Ispettorato Agrario. La comunicazione deve essere effettuata dal proprietario. Per il Comune non è stato possibile inviarla in quanto, da ricerca effettuata dagli uffici comunali sino ad oggi, è risultata di proprietà privata. Ieri c’è stato un incontro con la proprietà ed abbiamo proposto una convenzione per uso pubblico o l’acquisto dell’area. Attendiamo riscontro”.

E sulla creazione di un nuovo campo di calcio il primo cittadino precisa: “Per quanto riguarda la sua realizzazione, da risposta informale di Celle Varazze FBC, ho appreso che era erronea l’informazione, che avevo ricevuto, di una loro richiesta per un nuovo campo”.