Borghetto: ecco il box per restituire libri, Dvd e riviste anche quando la biblioteca è chiusa

Borghetto Santo Spirito. La biblioteca civica di Borghetto Santo Spirito si è dotata di un box per la restituzione dei libri, dvd e riviste.

Ciò per permettere all’utenza di restituire i documenti presi in prestito anche oltre l’orario di apertura del servizio.

Spiega l’assessore alla cultura Carolina Bongiorni: “Permane l’esigenza nata durante la pandemia da Covid-19, quando l’accesso al servizio era limitato dalle prescrizioni relative all’ingresso contingentato. Perciò per facilitare chi non potesse recarsi in biblioteca negli orari di apertura al pubblico (la mattina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e al pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18) il servizio si è dotato di un box dove si potranno introdurre, per 24 ore su 24, i libri o altro materiale preso in prestito, con l’accortezza di inserire anche il nome ed il cognome della persona che effettua la restituzione”.