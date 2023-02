Borghetto, caos sull’Aurelia per i lavori della nuova passerella pedonale

Borghetto Santo Spirito. Lunghe code in entrambe le direzioni sulla via Aurelia per il via al cantiere della nuova passerella pedonale a sbalzo a Borghetto Santo Spirito, lato mare, accanto al tratto di viabilità. Nelle ore di punta del traffico grossi disagi per automobilisti costretti a notevoli tempi di percorrenza: serpentone da Ceriale a Borghetto così come da Loano nella direzione opposta.

Non sono certo mancate le segnalazioni e le proteste, con la preoccupazione che il cantiere e la viabilità a senso unico alternato porterà ad altri disagi nei prossimi mesi, considerato che l’opera si concluderà nell’autunno 2023: stop solo per la Milano-Sanremo, per Pasqua e da giugno a settembre per la stagione estiva.

Tra le criticità sollevate il sovrapporsi dei lavori sulla viabilità ordinaria a quelli in corso sui tratti autostradali, tra l’altro proprio nel medesimo ambito territoriale, creando una situazione di tappo alla mobilità. Dunque un cantiere impattante, per il quale sarà anche necessario il blocco della circolazione ferroviaria, che sarà concordato con Rfi (avverrà nelle ore notturne e sarà una delle ultime fasi dei lavori).

“Purtroppo oggi con l’apertura del cantiere si sono registrati inevitabili disagi – afferma il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa -. L’opera è+ svolta secondo le prescrizioni di Anas e auspico che da domani possano entrare in azione i movieri per ridurre le criticità viarie”.

“L’intervento riguarda una delle opere di urbanizzazione del castello Borelli e hanno già subito ritardi nella programmazione per il Covid, purtroppo le tempistiche procedurali imponevano una partenza immediata dei lavori” spiega ancora il primo cittadino.

La nuova passerella a sbalzo collegherà piazza della Pace e il centro cittadino con la passerella esistente che porta a Ceriale: sarà di 250 metri e sarà realizzata in legno e acciaio (come quella già esistente): l’opera permetterà anche ai disabili e alle carrozzine di accedere alla passerella panoramica collegata al litorale cerialese.

Il costo complessivo ammonta a 800mila euro.