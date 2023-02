Blanco chiede scusa “alla città dei fiori”, dopo il raptus sul palco di Sanremo il testo su Instagram

Sanremo. Che fosse tutto preparato, che fosse un sincero scatto di rabbia, che fosse la punta dell’iceberg di un malessere più ampio o semplicemente puro teatro, alla fine il protagonista dei 30 secondi più discussi della prima serata del festival di Sanremo ha deciso di chiudere il cerchio.

Blanco, che ieri sera sul palco dell’Ariston, ha distrutto l’allestimento floreale perché – a quanto spiegato – non riusciva ad avere un adeguato ritorno audio in cuffia, ha deciso di chiedere scusa con un post su Instagram.

E così, mentre il Paese si divide tra indignati e giustificatori, mentre le associazioni di categoria e la politica dicono la loro, il giovane cantante ha pensato di dedicare qualche “barra” rap al festival e a chi ci lavora, un modo come un altro – quello che gli viene meglio – per rammaricarsi del suo gesto, da molti giudicato troppo violento e poco rispettoso.

“Ariston” scritto alle 4.30 del mattino dell’8 febbraio

Cadono fiori Ariston

Si spezzano fiori, Ariston

Cala il sipario, Ariston

ti ho messo in lacrime

come la mia mamma, Ariston

Mi hai visto fragile

Come un bimbo…

E qui proprio qui dove

mi hai insegnato a correre

sono caduto…

Mi sono rotto la faccia e piango,

Ariston

Ma poi,…

Rido, rido, rido, rido, rido e grido

perché non sono perfetto come mi volevi

ma finalmente sono me stesso

ti voglio bene Ariston

con tutta la mia follia

Che sia il testo di una nuova canzone? Che sia un messaggio destinato al dimenticatoio? Che sia parte di una sceneggiatura studiata come nuova narrazione di un giovanissimo cantante di successo forse travolto dai riflettori troppo accesi? Ognuno può scegliere la risposta che preferisce. D’altronde questo è lo showbiz. E Sanremo è Sanremo.