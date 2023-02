Basket, un brutto terzo quarto “spegne” Vado: sconfitta a Santa Margherita

Vado Ligure. Seconda sconfitta consecutiva per Pallacanestro Vado, che questa volta cade in quel di Santa Margherita: dopo un ottimo primo tempo, a risultare fatale è il terzo periodo.

Bell’inizio di partita per Vado, che nonostante le assenze e l’odissea per arrivare a destinazione, parte col giusto piglio, chiudendo bene gli spazi difendendo a zona e attaccando con un buon ritmo il canestro dei padroni di casa.

Nel secondo periodo i sammargheritesi guidati da Gelant trovano maggior precisione al tiro dalla lunga distanza, i vadesi però non demordono e rispondono colpo su colpo facendo girare bene la palla e trovando buone soluzioni offensive: all’intervallo i Pappagalli chiudono con 4 punti di vantaggio.

Il ritorno in campo è però uno shock per gli ospiti, che in attacco segnano solo 3 punti in dieci minuti, mentre Tigullio sospinta dalla coppia Gelant – Matthews trova il fondo della retina con molta frequenza e così scava il solco decisivo.

Nell’ultimo periodo, infatti, nonostante i tentativi di rimonta della squadra capitanata da Tridondani, i padroni di casa riescono a ben gestire il vantaggio.

Il commento di coach Saltarelli nel post-partita: “Nonostante le condizioni fisiche pessime con cui ci siamo presentati alla partita, abbiamo avuto un buon impatto nei primi due quarti: siamo stati attenti in difesa ed in attacco il pallone è circolato in modo efficace. Questo ci ha permesso di chiudere il primo tempo in vantaggio di quattro punti. Dopo l’intervallo, invece, Tigullio ha alzato la pressione difensiva ed abbiamo iniziato a faticare sia in attacco, non trovando praticamente mai la via del canestro, sia in difesa, dove abbiamo concesso agli avversari numerose penetrazioni e rimbalzi. In questo modo Tigullio ha preso il vantaggio che poi non siamo riusciti a recuperare”.

TABELLINI

TIGULLIO: Brignolo 5; Matthews 19; De Natale 6; Borselli; Gnocchi (cap.) 4; Traore 4; Bottino; Granja 4; Mangione 3; Gelant 25; Gogishvili 3; Casarin. All. Macchiavello Ass. Husam.

VADO: Bertolotti 1; Piccardi; Caviglia 2; Morando 13; Rebasti 1; Tridondani (cap.) 6; Squeri n.e.; Giannone 6; Vujic 12; Fantino 7. All. Saltarelli Ass. La Rocca e Roganovic.

Arbitri: Mariani e Vicari.