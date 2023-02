Basket: in Serie C vince Pallacanestro Vado, decima sconfitta per Loano

Liguria. Continuano i campionati di pallacanestro che vedono le squadre liguri impegnate. Dalla Serie C Silver, Serie D e Serie C femminile, sotto l’egida del Comitato Regionale Liguria della FIP, fino ai campionati nazionali e interregionali.

Serie A2 femminile

Una vittoria e una sconfitta per le due liguri impegnate in Serie A2 femminile. Successo senza troppi patemi d’animo per Cestistica Spezzina di Coach Corsolini (Templari 24, Colognesi 19), vincente al PalaMariotti con uno scarto di 36 punti contro Basket Girls Ancona di Coach Piccionne (Maroglio 9, Bona 8). Bianconere terze della classe e involontariamente alleate della seconda ligure, ovvero l’Amatori Savona di Coach Dagliano (Paleari 16, Zanetti 16). Savonesi sconfitte dalla Pallacanestro Femminile Umbertide di Coach Staccini (D’Angelo 18, Boric 16) in trasferta ma ancora none con un gap invariato rispetto alla decima in classifica del Girone Sud, ovvero proprio Basket Girls Ancona.

CESTISTICA SPEZZINA vs BASKET GIRLS ANCONA 75-39

PF UMBERTIDE vs AMATORI SAVONA 60-54

Campionati interregionali

Tre vittorie su quattro nei campionati interregionali, con anche un cambio in panchina. Successo importante per la Tarros La Spezia di Coach Scocchera (Balciunas 24, Vignali 21) in trasferta contro Dany Basket Quarrata di Coach Tonfoni (Balducci 22, Rossi 22). Bianconeri sesti in Serie C Gold toscana grazie ai due punti ottenuti, al pari di Olimpia Legnania e a sei punti da Castelfiorentino, prima della classe. Sconfitta di misura per la Next Step Rapallo di Coach Bruno (Zaiets 16, Lomtadze 14), patita contro Don Bosco Crocetta di Coach Tassone (Ceccarelli 36, Pasqualini 14), una delle due inseguitrici degli accademici. Al termine della sfida sono anche arrivate le dimissioni di Tommaso Bruno, con la società rapallese che annuncerà in queste ore la nuova guida tecnica.

Vittoria di carattere per Academy La Spezia di Coach Bonanni (Morselli 17, Candelori N. 15), ottenuta dopo un tempo supplementare contro il Basket Femminile Pontedera di Coach Pandolfi (Capodagli 19, Zappatore 13), in trasferta. Una vittoria che permette alle spezzine di rimanere sulla scia di Jolly Livorno, capolista in Serie B femminile toscana, a due sole lunghezze di distanza. Vittoria agevole, infine, per il Basket Pegli di Coach Conte (Ranisavljevic 22, Arecco 17), terza della classe in Serie B piemontese anche grazie al successo del PalaCorradi contro il Beinaschese Basket di Coach Lavore (Basso 7, Cenzi 6, Caputo 6, Cambiaso 6, Crocetta 6). Arancioblù attualmente distanti due punti dal Derthona Basket Lab capolista a pari punti rispetto a Granda College Cuneo, sopra per il vantaggio nel doppio confronto diretto.

DANY BASKET QUARRATA vs TARROS LA SPEZIA 82-91

NEXT STEP RAPALLO vs DON BOSCO CROCETTA 80-81

BF PONTEDERA vs ACADEMY LA SPEZIA 64-71 d.t.s.

BASKET PEGLI vs BEINASCHESE BASKET 72-44

Serie C Silver

È fuga Seagulls in Serie C Silver. La Pallacanestro Sestri di Coach Guida (De Paoli 20, Pintus 16) fa suo lo scontro diretto contro il Tigullio Sport Team di Coach Macchiavello (Gelant 25, Matthews 17), seconda della classe, grazie alla maggiore freddezza negli ultimi minuti, con il canestro di Pintus decisivo. Sammargheritesi ora a otto punti rispetto ai sestresi, ma non superati dal CUS Genova Basket di Coach Pansolin. Gli Universitari (Vallefuoco 23, Pasqualetto 22) vengono infatti superati dal MY Basket Genova di Coach Innocenti (Giacomini 30, Ruiz 15) nello scontro diretto del PalaFigoi. Biancoblù ora a soli quattro punti rispetto ai Biancorossi.

Subito dietro il Basket Pegli di Coach Conforti (Zaio A. 18, Nicoletti 12, Cartasegna 12), giunto alla sua seconda vittoria consecutiva grazie al successo contro l’Ardita Juventus di Coach Chiesa (Micali 12, Dallorso 12). Una vittoria che lascia i Biancoviola, seppur in netta ripresa, ancora all’ultimo posto in classifica. A pari punti ma sopra per scontri diretti il Basket Loano di Coach Taverna (Tassara 17, Bussone 15), superato nello scontro salvezza dal Cogoleto Basket di Coach Robello (Bruzzone 18, Zoppi L. 17). Loanesi alla decima sconfitta consecutiva, Sgrunters ora capaci di respirare dopo settimane difficili. Infine, la Pallacanestro Vado (Migone 12, Josovic 12) supera al Geodetico la Virtus Genova di Coach Caorsi (D’Annunzio 20, Mozzi 17), mettendo così quattro punti tra loro e i Virtussini in classifica. Riposava l’Auxilium Basket di Coach Caorsi.

COGOLETO BASKET vs BASKET LOANO 78-63

PALLACANESTRO VADO vs VIRTUS GENOVA 77-60

BASKET PEGLI vs ARDITA JUVENTUS 76-51

MY BASKET GENOVA vs CUS GENOVA BASKET 80-75

TIGULLIO SPORT TEAM vs PALLACANESTRO SESTRI 67-70

Serie C femminile

Una sola sfida disputata in Serie C femminile. La Cestistica Savonese di Coach Oliveri (Contati 12, Gatto 12) fa suoi i due punti contro una rimaneggiata Ardita Juventus di Coach Giacobbe (Gatti 13, Storchi 9). Rinviata la sfida tra la Polysport Lavagna di Coach Bernardello e l’Alcione Rapallo di Coach Orio. Riposava, infine, il New Basket Ponente di Coach Accinelli.

CESTISTICA SAVONESE vs ARDITA JUVENTUS 53-43

POLYSPORT LAVAGNA vs ALCIONE RAPALLO *Rinviata*