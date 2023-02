Basket, Empoli fa la voce grossa a Savona: Amatori mai in partita

Savona. Ventesima giornata del Girone Sud del campionato di Serie A2 Femminile, a Savona arriva Empoli: la squadra allenata da coach Cioni è capolista con 28 punti in classifica ed arriva da tre vittorie consecutive.

L’Amatori, invece, è reduce da tre stop consecutivi e si ritrova a dover affrontare una delle partite più difficili della stagione con il suo “totem” Karolina Pobozy a mezzo servizio a causa di dieci giorni di stop per un problema di salute.

Il match tra le liguri e le toscane dura, di fatto, cinque minuti: l’approccio alla gara è giusto da parte della squadra di casa, che in un paio di occasioni riesce anche a superare nel punteggio Empoli. Partono bene Sansalone e Paleari, precise dalla lunga distanza; a loro però risponde subito Cvijanovic che sfrutta l’atteggiamento a tratti passivo della difesa savonese per andare al ferro con costanza e concretezza.

Dopo pochi minuti, Empoli piazza il parziale di 9-0 che pregiudica la gara per la squadra di coach Dagliano. Savona tenta di riavvicinarsi nel punteggio con Salvestrini, ma è ancora Cvijanovic a mettere la tripla del 14-23 con cui si chiude il primo quarto.

La seconda frazione procede sulla falsa riga della prima, Empoli trova punti ed energie da tutte le giocatrici a disposizione, anche con ampie rotazioni la squadra toscana non perde identità ed intensità di gioco. L’Amatori Savona non riesce a scuotersi definitivamente e, pur rimanendo aggrappata alla partita, non dà l’impressione di poter rientrare definitivamente nel punteggio. Si va all’intervallo sul 28-46.

Nella seconda metà di gioco non ci sono particolari sussulti o avvenimenti sui quali porre l’attenzione: per impensierire una squadra come Empoli servirebbero energie e canestri che per Savona non arrivano.

La compagine ospite gioca i restanti venti minuti a ritmo piuttosto basso e controlla il vantaggio messo da parte. Amatori Savona registra qualcosa in difesa e chiude con più attenzione gli spazi alle penetrazioni delle avversarie, mentre in attacco si accende Zanetti e tutte le componenti della squadra vanno a referto.

Da segnalare gli 11 minuti in campo della giovanissima Caterina Lo Re, che chiude la sua partita con 3 punti messi a segno.

Quarto stop consecutivo per la formazione ligure che la prossima settimana giocherà il recupero della partita contro Roseto in terra abruzzese. “Dovremo provare a riscattarci a Roseto, anche se non è un campo facile – afferma Elena Poletti, ala dell’Amatori Savona ed autrice di una buona prova, intervistata nel post-partita – Le sconfitte precedenti ci avevano lasciato comunque parzialmente soddisfatte per il gioco espresso. Contro Empoli abbiamo avuto invece un atteggiamento sbagliato già dall’inizio della partita e contro una squadra così forte quando vai sotto nel punteggio è complicato recuperare”.