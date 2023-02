Baseball, ottimo esordio per l’Under 15 Cairese a Sanremo

Cairo Montenotte. Battesimo del campo per la Under 15 di Pascoli che, domenica sul diamante rinnovato di Sanremo ha incrociato le mazze con i pari età del Sanremo e i francesi Les Renards de la Vallèe. Una boccata di ossigeno per i valbormidesi che stanno faticando ad allenasi per mancanza di spazi indoor e che con questa uscita ritrovano stimoli e strappano un bilancio positivo dalla giornata.

Nel primo incontro con il Sanremo, nonostante la partenza incerta, i biancorossi riescono in rimonta a fare il risultato, mentre nella seconda gara contro i francesi trovano da subito la concentrazione e, forti dei 5 punti segnati in apertura, controllano la gara con autorità.

Due gare piacevoli che hanno fornito importanti conferme: molto positive le batterie sia quella partente Giusto – Mascarino sia quella della seconda gara Chiarlone – Mascarino, solido il campo interno che fornisce diverse soluzioni quali Flores, Punturieri e Mascarino nella cerniera centrale, per “l’angolo caldo“ della terza base Bogliolo e Giusto, mentre in prima Chiarlone e Gabbani, in campo esterno Baccino Marchese e Sechi Giacomo. In attacco hanno suonato le mazze di Chiarlone Mascarino e Gabbani e sono stati particolarmente apprezzati il triplo di Giusto e il doppio di Flores.

Concretizzata la collaborazione con i Cubs di Albissola: con il prestito degli atleti Giusto, Punturieri e Marchese aggiungono valore alla compagine Cairese in vista della stagione 2023 .

Nella splendida giornata di sole da segnalare il positivo esordio nella categoria dei giovani Malatesta e Sechi Giulio atleti dell’under12 che in virtù di essere all’ultimo anno degli Under iniziano a fare esperienza nella categoria superiore .

Il prossimo impegno vedrà l’under 12 impegnata a Boves il 19 febbraio nel Campionato Invernale della Western League.