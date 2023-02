Bar savonesi nel mirino dei ladri: otto colpi nelle ultime due settimane

Savona. Una spaccata ogni due giorni nei bar savonesi: sono otto i locali presi di mira nelle ultime due settimane dai ladri, in azione da Albisola ad Albenga. Casse svuotate, porte e vetrine distrutte, portati via persino bevande e alimenti.

I furti più recenti (nella notte tra il 5 e il 6 febbraio) si sono verificati a Savona e Albisola Superiore, dove il colpo è riuscito in due casi su tre: al Bar Monique e al Bar Mirò sono riusciti a portare via il fondo cassa, mentre il Bar Risveglio ha dovuto fare i conti solo con i danni alla vetrina.

Sempre nella notte tra domenica e lunedì, ma della settimana precedente, episodi simili anche ad Albenga. Diversi i bar nei quali i malviventi hanno tentato di derubare, ma ce l’hanno fatta solo in due occasioni. Al Bar Da Frenk in via Mazzini hanno forzato e “razziato” slot machines e il cambia monete, portato via il fondo cassa e diverse bottiglie di alcolici. Due invece le spaccate al B-Side, locale sul lungomare ingauno, colpito per due notti consecutive. Nel bottino dei ladri, in questo caso, solo bevande e alimenti (è stata rubata persino la crema per le brioches).

Andando a ritroso, la settimana precedente è stata la volta di Loano. Tre i locali presi di mira nel giro di due notti tra il 24 e il 26 gennaio: Bar Gelmo e Queeny in corso Roma e bar Ohana Bistrot sulla via Aurelia. A tutti e tre è stato sottratto il fondo cassa.

Sempre a gennaio, a finire nel mirino dei ladri anche un negozio di elettrodomestici nel centro di Varazze, dove – ad inizio mese – due ladri, muniti di cappuccio, berretto, occhiali da sole e mascherina, hanno preso a martellate la vetrina blindata dove, da poche ore, era esposto l’ultimo modello di IPhone, insieme ad altri telefoni cellulari. Forse disturbati o disincentivati dal fatto che il vetro non si rompesse, sono poi scappati. A riprenderli, le telecamere.

Ma non solo attività commerciali, i ladri hanno fatto irruzione anche all’Oratorio Don Bosco di Varazze. Sabato 21 gennaio la brutta sorpresa per i volontari: porta scassinata, contanti e apparecchi elettronici spariti.

Prese di mira anche alcune abitazioni. Ad Andora, in pieno giorno, due villette sono state messe a soqquadro e portati via contanti, gioielli, orologi, collezioni di giocattoli preziosi e scassinata una cassaforte. Un bottino ingente in entrambe le occasioni.

Raffica di furti anche a Celle, diversi gli episodi che si sono verificati dallo fine dello scorso novembre ad oggi. In alcuni casi sono riusciti ad introdursi nelle abitazioni, in altri invece hanno desistito per la presenza in casa dei proprietari.

Una lunga serie di furti dunque, probabilmente non completa, quella avvenuta nelle ultime settimane in provincia. Al momento le indagini di carabinieri e polizia di Stato sono in corso, non si esclude nessuna pista: tra le ipotesi anche la possibilità che i furti nelle attività commerciali siano stati commessi dagli stessi autori.

Dalle forze dell’ordine, però, rimarcano che al momento non c’è nessun allarme: “Non si registrano scostamenti significativi rispetto al passato – dichiara il commissario Vito Innamorato, alla guida della Squadra Mobile – Molto spesso i danni provocati dall’intrusione dei ladri sono più ingenti rispetto al loro bottino. Nessun episodio però va banalizzato, è un fenomeno su cui stiamo lavorando senza sottovalutarlo”.

La microcriminalità nel savonese: i dati del 2022

Secondo la classifica elaborata da Il Sole24Ore, la provincia di Savona è al 21° posto in Italia per il numero di furti in base alla popolazione residente. In totale nel 2022, sono state 3910 le denunce presentate alle forze dell’ordine, di queste 336 per furti in esercizi commerciali. Dato che colloca il savonese al 20° posto su 106 nella classifica dedicata.

Savona rimane nella top 20, precisamente al 17° posto, anche per quanto riguarda i furti in abitazione: in questo caso le denunce lo scorso anno sono state 803.

Posizione alta anche per i furti con destrezza (11°) e i furti con strappo (13°), rispettivamente sono stati 468 e 67.

Per quanto riguarda invece i furti dei veicoli, la nostra provincia è 10° per quelli di motocicli (153 nel 2022), 19° per i ciclomotori (39 denunce), ma 71° per le autovetture (73 episodi).