Autostrade e disagi per i cantieri, in arrivo una proposta per il sostegno agli autotrasportatori

Liguria. Nei giorni e settimane scorse la presa di posizione del settore, con proteste e mobilitazione della categoria, oggi si è riunito il tavolo tecnico con Autostrade per l’Italia e gli enti locali per definire le modalità dei sostegni agli autotrasportatori costretti a far fronte ai disagi causati dai lavori straordinari sulla rete autostradale ligure.

Presenti al tavolo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini.

“Durante la riunione – spiegano il presidente Toti e l’assessore Giampedrone – è stata definita una proposta che vede le risorse previste da Aspi per questo contesto suddivise in due misure distinte. Una parte permetterà di corrispondere un sostegno di sistema alla logistica e al sistema di trasporti ligure, un’altra sarà destinata al cashback per compensare i disagi patiti dalle categorie dell’autotrasporto di fronte ai cantieri straordinari sulle autostrade liguri”.

“Nei prossimi giorni – concludono – società Autostrade fornirà una proposta basata sull’elaborazione dei numeri e Regione Liguria incontrerà gli autotrasportatori per approfondire la questione”.