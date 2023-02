Autostrada, traffico su A10 e A6: situazione più difficile tra Varazze e il bivio, fino a 9 km di coda

Aggiornamento ore 19.30 – A ponente la situazione migliora: è di 1 km la coda tra Albenga e Borghetto, in direzione Italia; a levante, invece, tra Celle Ligure e il bivio con l’A26 resta uguale, con 9 km di code. Anche sull’A6 rimangono 4 km di coda tra il bivio A6/A10 Savona e Altare, in direzione Torino.

Aggiornamento ore 18 – La situazione non migliora sull’A10: tra Celle Ligure e Volti (bivio A10/A26) si segnalano 9 km di coda. Tra Albenga e Borghetto (direzione Italia) la coda è di 3 km. Inoltre, tra Spotorno e Savona (in direzione Italia) a causa del traffico intenso si segnalano 4 km di coda. Sull’A6 Torino-Savona, inoltre, è presente una coda di 4 km tra il bivio A6/A10 Savona e Altare, in direzione Torino.

Autostrada. Pomeriggio di code in A10, sia nel ponente che nel levante savonese, ma sono presenti dei rallentamenti anche in A6, a causa dei cantieri presenti sulle tratte.

L’ultimo fine settimana con il cantiere presente in A10 per la messa in sicurezza delle gallerie sta creando qualche criticità per chi viaggia in direzione di Genova. La situazione più difficile si registra infatti tra Varazze e il bivio A10/A26 trafori: sono 5 i chilometri di coda segnalati in direzione Genova. Anche a ponente sono presenti delle code.

La buona notizia è che questo weekend sarà l’ultimo che vedrà uno scambio di carreggiata e il transito su una sola corsia per senso di marcia tra Varazze e Arenzano a causa del cantiere Aspi all’interno della galleria Castello I. Il cantiere in galleria non sarà ultimato ma riorganizzato in modo che dalla settimana del 13 aprile fino al 31 marzo, dal venerdì alle 16 fino alle 12 del lunedì, saranno garantite sempre due corsie aperte.

A ponente, tra Albenga e Borghetto, in direzione Italia, sono 4 i chilometri di coda registrati.

Sull’A6 Torino-Savona, inoltre, sono presenti dei rallentamenti tra il bivio A6/A10 Savona e Altare, in direzione Torino.

In tutti questi casi, la causa è da rintracciare nei cantieri presenti nelle tratte.