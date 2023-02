Autore di vari reati e ricercato con mandato di arresto europeo: fermato ad Albenga

Albenga. Nell’ottica del costante potenziamento dei servizi di prevenzione disposti dal Questore di Savona, le Volanti del Commissariato di Alassio, ieri pomeriggio hanno arrestato un 46enne, pregiudicato, di origine albanese, destinatario di un mandato di arresto europeo.

Durante un posto di controllo, nelle vicinanze del casello autostradale di Albenga, i poliziotti hanno fermato un’auto con tre persone a bordo. Già i primi istanti hanno permesso di capire che uno dei tre aveva particolare fretta di terminare il controllo.

Il suo documento albanese ed il suo modo di porsi hanno insospettito i poliziotti, che hanno deciso di portato in Commissariato per accertarne la vera identità.

Dall’analisi delle impronte è emerso che la vera identità dell’uomo corrispondeva a quella di un pluripregiudicato per vari reati, anche in materia di droga, ricercato con Mandato di Arresto Europeo, per una rapina in Grecia.

L’arrestato è stato quindi accompagnato in carcere a Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per le pratiche di estradizione.