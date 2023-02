Auto in fiamme a Borgio Verezzi: intervento dei vigili del fuoco [AGG.]

Agg. 11.04 L’incendio è stato spento e il traffico lungo via 25 aprile è tornato a scorrere regolarmente.

Borgio Verezzi. Attimi di paura questa mattina a Borgio Verezzi dove un’auto ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento.

L’allarme è stato dato a metà mattinata da alcuni passanti, che hanno notato il veicolo in fiamme e chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra proveniente da Finale Ligure e un’autobotte da Albenga.

Non risultano persone coinvolte nell’incidente (nemmeno il proprietario del mezzo, che è riuscito a dileguarsi dalla macchina subito dopo essersi reso conto del pericolo). Al momento i soccorritori sono al lavoro per spegnere l’incendio. Il traffico lungo la via è momentaneamente interrotto per consentire le operazioni di spegnimento.