Attraversamenti pedonali più sicuri ad Albissola, giunta approva progetto per rialzarli e installare luci smart

Albissola Marina. Per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali di Albissola Marina la giunta comunale ha approvato un progetto che prevede un sistema di illuminazione smart e degli attraversamenti rialzati. Un’azione utile per prevenire, per quanto possibile, gli incidenti stradali che vedono spesso coinvolti i pedoni.

“Il progetto sperimentale prevede in tutto l’intervento su 10 strisce pedonali collocate sulla via Aurelia (corso Bigliati) e sull’interno: via delle Industrie, viale Faraggiana, viale Perata e in località Galaie – spiega il vicesindaco Luigi Silvestro -. Sulla strada principale che collega Albissola con Savona e Albisola Superiore si ipotizza di installare un‘innovativo sistema per la segnalazione e l’illuminazione dei passaggi pedonali“, in pratica l’attraversamento pedonale viene illuminato al passaggio dei pedoni con un sistema fotovoltaico che permette così, oltre di attrarre l’attenzione del guidatore, anche di utilizzare energia pulita.

In alcune vie interne di Albissola Marina – via delle Industrie, viale Faraggiana, viale Perata e in località Galaie – si pensa invece di optare per degli attraversamenti pedonali rialzati. La misura è stata pensata per garantire una maggiore sicurezza degli utenti più deboli della strada, i pedoni.

“Al momento il progetto è stato approvato in giunta, ora l’obiettivo è quello di riuscire a partecipare ad alcuni bandi per poter ottenere le risorse necessarie per rendere il progetto realtà – aggiunge il vicesindaco -. Sono circa 125mila euro i fondi necessari per realizzare il progetto, 40mila cofinanziati dal Comune“.