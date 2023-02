Atletica Val Lerrone, Elena Cusato ad un soffio dal podio nel cross di Ronco Scrivia

Ronco Scrivia. Trasferta genovese per l’Atletica Val Lerrone, a Ronco Scrivia, per la gara valevole quale seconda prova del campionato di società regionale di cross Assoluto, campionato di società regionale cross Cadetti, Gran Prix Liguria di cross e prova unica del campionato di società Esordienti 10, valida inoltre come campionato regionale individuale per tutte le categorie.

Gara condotta con costanza e grinta, ma con un po’ di sfortuna sul finale, per Elena Cusato, categoria Allieve, che, ad un soffio dal traguardo, perde il terzo posto e si classifica ai piedi del podio, sulla distanza dei 4 km con il tempo di 17’48”.

Gara condizionata dai malanni di stagione per Emma Baradel, categoria Allieve, che con grande determinazione ha concluso la prova ed all’ottavo posto con il tempo di 19’05”.

Buona la prova sui 5 km, per gli allievi Nicolò Parodi, tornato alle gare dopo un infortunio, e Lorenzo Galletto, che ha ben debuttato nel cross, i quali chiudono rispettivamente 19° con il tempo di 21’29” e ventesimo con il tempo di 21’30”.

Ancora un debutto a Ronco Scrivia, nella categoria Cadetti: sui 2 km, Anna Giribaldi che chiude 32ª su 50 al via, mentre Leonardo Galletto si classifica 24°, entrambi con un buon ritmo di gara.

La terza prova del Gran Prix Liguria di cross (Ragazzi, Cadetti e Allievi) si svolgerà domenica 26 febbraio a Garlenda, sul campo di gara di parco Villafranca, dove si svolge il primo Trofeo Val Lerrone, manifestazione regionale Fidal, organizzata dall’Asd Atletica Val Lerrone, in collaborazione con il comune di Garlenda e la Pro Loco di Garlenda.