Atletica Ceriale. Cadetti: successi nel peso, nel giavellotto e nella corsa campestre

Ceriale. Weekend di successi per i cadetti giallo neri dell’Atletica Ceriale. Due titoli regionali nei lanci, un oro per la squadra di cross cadetti e 2 pass per gli italiani di corsa campestre che si svolgeranno a Gubbio il 12 marzo.

Sabato 11 febbraio 2023 a Genova Luca Radici si proclama 2 volte campione regionale salendo sul gradino più alto del podio nel peso 4kg con la misura di mt 12.50 segnando il suo nuovo pb e nel Giavellotto 600 gr con 33.86.

A Ronco Scrivia la squadra cadetti schierando al via Francesco Traina, Matteo Facollo, Boris Ianniello, Filippo Nari, Ismael Lucini e Giulio Barbieri si laureano campioni regionali per somma di punteggi con la prima prova sempre dominata dai gialloneri a Beverino SP.

Grazie alle prestazioni di rilievo in ambedue le prove Francesco Traina e Ginevra Sclavo sono stati convocati in rappresentativa ai Campionati Italiani di cross.