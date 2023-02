Assonautica provinciale, Sì al nuovo statuto e alla programmazione di eventi dedicati al mare

Savona. I soci di Assonautica provinciale, riuniti in assemblea straordinaria presso il Palasport di Quiliano, hanno approvato a larghissima maggioranza il nuovo statuto dell’associazione, redatto seguendo le linee guida ricevute da Assonautica Italiana.

La votazione si è svolta alla presenza del notaio Marco Pino. Dei 164 votanti oltre il 90% ha espresso, con alzata di mano, la propria approvazione. Sia il presidente del Sodalizio Savonese Giovanni Bauckneht che il rappresentante della Camera di Commercio Riviere di Liguria Giancarlo Cerisola hanno espresso grande soddisfazione per la massiccia partecipazione dei soci in questo passaggio fondamentale per l’associazione.

Ora che lo Statuto è stato approvato ci si potrà dedicare a tempo pieno alle attività che hanno portato Assonautica ad essere un punto di riferimento sul territorio per le attività legate al mare e per quelle legate alla tutela dell’ecosistema marino.

Di seguito i prossimi eventi in programma: premiazione del concorso di disegno per le scuole primarie intitolato “Proteggiamo il mare”, al quale hanno partecipato oltre 1200 alunni. Avrà luogo sabato 11 marzo presso il Palasport di Quiliano; “Settimana Blu” di Albisola Superiore dal 12 al 19 marzo, organizzata da SIPNEI (Società Italiana di Psico Neuro Endocrino Immunologia) e dall’Associazione Nuotatori del Tempo Avverso. Assonautica vi parteciperà con attività legate alla tutela dell’ambiente marino, rapportandosi insieme al CEA (Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua) con gli alunni di due classi della scuola primaria, sia in aula che “sul campo” raccogliendo i rifiuti insieme ai bambini su una spiaggia albisolese. Durante la “Settimana blu” Assonautica organizzerà anche una raccolta di mozziconi nel centro di Albisola, nella giornata del mercato settimanale per avere la massima visibilità.

Altra iniziativa la mostra di Modellismo Navale dal 13 marzo all’8 aprile presso il Circolo Pippo Rebagliati, nel Porto di Savona. I moduli di partecipazione si possono ritirare presso la sede di Assonautica in lungomare Matteotti a Savona o presso il circolo Pippo Rebagliati in via dei Carpentieri 3 Savona. I modelli si potranno consegnare dal 6 marzo al 10 marzo presso il Circolo Pippo Rebagliati. Possibilità di organizzare visite per le scolaresche.

Un calendario ricco di attività ed un’organizzazione in continuo movimento per un’Assonautica che non sia solo “gestione di posti barca” ma che sia sempre più presente sul territorio e, per realizzare ciò, c’è bisogno dell’impegno e della collaborazione di tutti i soci.