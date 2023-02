Aspi risponde ai sindacati: “La sicurezza dei lavoratori presupposto imprescindibile in ogni ambito della strategia aziendale”

Liguria. Autostrade per l’Italia esprime “stupore in merito alle esternazioni odierne dei sindacati liguri, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla Cisal, giunte nel corso di un confronto aperto, sviluppato sulla base di un modello partecipativo consolidato nell’ambito del nuovo corso aziendale. Interlocuzione che, a livello nazionale e territoriale, si sta dimostrando costruttiva e foriera di importanti risultati nel rispetto degli accordi e degli impegni assunti”.

“La nota delle sigle sindacali liguri non considera l’importante impegno del Gruppo per la sicurezza delle persone, esplicitato tra l’altro dai protocolli sottoscritti di recente con le stesse parti sociali e Inail in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, proprio in ambito ligure, è in via di definizione un ulteriore accordo che prevede un ruolo attivo delle parti sociali nel monitoraggio del rispetto delle norme, intesa che la società auspica possa arrivare a conclusione nelle prossime settimane. La sicurezza dei lavoratori, sottolinea l’azienda, è presupposto imprescindibile in ogni ambito della strategia di Aspi”.

“Nello specifico è utile ricordare che una quota consistente dell’intero piano di ammodernamento della rete è destinata al rafforzamento delle misure a tutela del lavoratore nello svolgimento della proprio funzione. La società ribadisce la piena disponibilità al dialogo, fiduciosa che si possa arrivare a un esito positivo del confronto per entrambe le parti, nelle sedi e nei tempi opportuni”.