Asl2, tramonta l’ipotesi del Dg “a scavalco” con Asl1: il futuro commissario amministrerà solo l’Azienda savonese

Savona. Pare essere tramontata l’ipotesi del direttore generale “a scavalco” per l’Asl2 savonese dopo la nomina di Marco Damonte Prioli a Dg del Policlinico San Martino di Genova.

Subito dopo l‘annuncio della nomina di Damonte Prioli, infatti, si era ipotizzato che ad assumere l’incarico di commissario dell’Azienda Sanitaria savonese sarebbe stato l’attuale Dg di Asl1 Luca Stucchi, che avrebbe avuto quindi il compito di amministrare la sanità delle due province di Imperia e Savona.

Di recente, tuttavia, è emersa una questione di incompatibilità: la norma, infatti, vieta ad un manager di essere contemporaneamente direttore generale di due Asl. Ciò a meno che le due Asl in questione non siano destinate ad essere accorpate, ma pare non essere questo il caso (come confermato giusto pochi giorni fa dallo stesso presidente della Regione Giovanni Toti).

Attualmente, dunque, la Regione sta valutando ancora la strada migliore “per tutelare l’Asl2, gli ospedali ed il territorio savonese”. Al momento l’ipotesi più agevole e rapida consiste nella nomina di un commissario, a cui spetterà il compito di guidare unicamente l’Azienda savonese in attesa di un vero e proprio direttore generale.

La nomina immediata di un direttore generale, invece, pare essere al momento una ipotesi secondaria, anche perché è necessario elaborare una nuova “short list” dalla quale “pescare” il nominativo del nuovo direttore generale.

L’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola conferma la necessità: “Stiamo pensando quale sia la migliore strategia possibile, sia a livello di figura da nominare che di modalità di designazione. L’Asl2 è una Asl grande, che necessita rapidamente di essere ‘coperta’ da una persona che a tempo pieno si occupi dei problemi di queste zone. Credo che entro pochi giorni arriveremo ad una designazione o di un nuovo Dg o di un commissario che si prenda carico delle necessità sanitarie dell’Asl2 savonese”.