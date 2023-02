Asl2, Prioli: “Lascio 50 milioni di euro di investimenti, l’azienda cambierà faccia”. Sulle liste d’attesa “molte difficoltà”

Savona. “Lascio 38 milioni di investimenti realizzati e altri 12 milioni di euro circa da spendere nel 2023 e 2024 che permetteranno di ammodernare e cambiare faccia all’azienda”. Lo ha detto il direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli tracciando il bilancio di fine mandato. Prioli, infatti, andrà a ricoprire la carica di direttore generale dell’ospedale San Martino di Genova in seguito all’improvvisa scomparsa di Salvatore Giuffrida.

“Ci siamo buttati a capofitto nell’attuazione del decreto ministeriale 77 – prosegue Prioli – che prevede l’integrazione tra attività ospedaliere e territoriali. La sfida sarà portare i servizi sanitari a domicilio dei paziente. Con gli ambulatori a bassa complessità abbiamo anticipato il decreto ministerale e aiuteranno a decongestionare i pronto soccorso. Si tende a recarsi al pronto soccorso e utilizzarlo in modo appropriato. Questa progettualità, opportunamente sviluppata, può essere di valore”.

Prioli ha prestato servizio presso l’Asl savonese dal 1 gennaio 2021 arrivando dalla Asl1: “L’impegno è stato massimo da parte di tutti – sottolinea Prioli a nome della direzione -, viviamo in un settore dove ci sono complicazioni e in questi due anni abbiamo avuto imprevisti. In questi due anni è iniziato un percorso che porterà Asl2 a risolvere alcuni problemi che sta attanagliando la sanità a livello nazionale”.

Tra gli investimenti previsti Prioli ricorda: 3 milioni e mezzo di euro per il rinnovo delle apparecchiature, 1,8 milioni di euro per l’adeguamento antisismico, 5 milioni per il rinnovo della digitalizzazione degli ospedali: “L’incendio del padiglione chirurgico dell’ospedale Santa Corona – ricorda Prioli – ha rallentano gli interventi, è stato un evento drammatico. E’ previsto un investimento da 3 milioni e mezzo di euro”. Saranno cambiate tutte le attrezzature della medicina nucleare. Per quanto riguarda il San Paolo di Savona, sono arrivate le autorizzazioni per il rinnovo del pronto soccorso, è stato aperto il centro ictus. Su Albenga è in corso di valutazione un progetto presentato da un soggetto privato. “La rete ospedaliera di Asl2 si sta delineando, in 3-4 anni ci sarà una rete ospedaliera moderna. Mi dispiace sentire dire che l’ospedale di Cairo è chiuso, come prima azione abbiamo riaperto il punto di primo intervento“. Per la rete di emergenza “è a buon punto l’approvazione del progetto dell’ambulanza India, con avvio dalla Val Bormida in ottica di estenderlo a tutta la provincia”. Non è mancato un riferimento alla pandemia: “A inizio 2021 abbiamo realizzato la più grande campagna vaccinale di tutto il secolo”. Nella fascia dai 60 anni in su si è superato l’85% di copertura vaccinale.

Sulla carenza di personale medico: “Sono più di 100 all’anno le procedure di selezione che vengono attivate tra collaborazioni, tempo determinato e indeterminato. Asl2 ha perso 50 medici nel giro di 2 anni: “Fino al 2021 i posti sono stati sottostimati, dopo la pandemia c’è stata una presa di coscienza e sono stati triplicati i posti di specialità. Nel giro di 3-4 anni ci saranno numeri che consentiranno di tirare il fiato su alcuni settori. Nella medicina di urgenza, invece, continuano le difficoltà, bisogna renderla attrattiva per i giovani medici”.

Per le liste d’attesa “ci sono parecchie difficoltà”. La principale motivazione “è la carenza degli specialisti e la scarsa presenza del privato accreditato”. Le prestazioni ambulatoriali fatte in Asl2 si è passati da 3 milioni e 114 mila nel 2021 a 3 milioni e 195 mila del 2022 con un aumento del 10% (sia territorio che ospedale).

Al suo posto arriverà Michele Orlando, il nuovo commissario proposto dall’assessore alla sanità Angelo Gratarola, resterà in carica fino alla nomina del Direttore Generale e, comunque, per un periodo non superiore ai 12 mesi. Nel frattempo la Regione ha approvato una delibera per l’avvio della procedura per la selezione di una rosa di candidati idonei al conferimento degli incarichi di Direttore generale nelle aziende sanitarie liguri e dell’Ircss ‘Ospedale Policlinico San Martino’ definita anche ‘short list’.