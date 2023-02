Asl 2, Cgil alla Regione: “No a reggenze, per la sanità savonese serve nuovo direttore”

Savona. “Cgil e Funzione Pubblica della Liguria ritengono che l’assegnazione della dirigenza di ASL 2 all’attuale direttore generale Dr. Luca Filippo Maria Stucchi di ASL 1 debba essere superata in tempi brevissimi”.

Presa di posizione del sindacato sul commissariamento dell’azienda sanitaria savonese dopo la nomina di Marco Damonte Prioli, ormai ex direttore generale di Asl2, al vertice dell’ospedale San Martino di Genova. Una richiesta che arriva nell’attesa di una conferma ufficiale da parte della Regione di Michele Orlando, attuale direttore sanitario di Alisa, quale nuovo commissario dell’Asl2 Savonese.

“Proprio ieri il ministro alla Sanità Orazio Schillaci in visita a Imperia ha fatto riferimento alla necessità di rendere appetibile il nostro servizio sanitario e come Cgil sosteniamo che le condizioni del personale e dei servizi delle due Asl necessitino la presenza di una dirigenza dedicata e non di accorpamenti” sottolinea la Cgil Liguria e Funzione Pubblica Cgil Liguria.

Cgil e Fp chiedono alla Regione di aprire un percorso sindacale sulla nuova organizzazione sanitario e il medesimo piano regionale, che riguarda anche l’ambito socio-sanitario: “Relazioni sindacali corrette, coperture del personale per l’intero comparto, anche nelle figure apicali, sono gli strumenti per sostenere un servizio sanitario efficace e di qualità come richiedono i cittadini della nostra regione” conclude il sindacato ligure.