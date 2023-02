Asl 2, arriva l’ufficialità: Michele Orlando nuovo commissario

Savona. Su proposta dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola e in accordo con il presidente della Regione Giovanni Toti, Michele Orlando, attuale direttore sanitario di Alisa – Azienda ligure sanitaria, è stato designato commissario straordinario della Asl2 Savonese.

Dal 1 marzo sostituirà Marco Damonte Prioli, che assumerà contestualmente l’incarico di direttore generale del Policlinico San Martino.

Dunque sono state confermate le anticipazioni e indiscrezioni di questi giorni sulla scelta della Regione Liguria, nonostante siano arrivate prese di posizione a livello politico e sindacale con la richiesta di nominare subito un nuovo direttore generale per l’azienda sanitaria savonese, alla luce della situazione complessiva di riorganizzazione ospedaliera e dei servizi sul territorio.

Il commissario resterà in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

Nei prossimi giorni la Giunta regionale provvederà ad espletare tutti gli atti necessari al rinnovo della cosiddetta ‘short list’ ovvero la rosa dei professionisti idonei alla nomina di direttore generale di un’azienda sanitaria o ospedaliera. All’interno di quella lista, tratta dall’elenco nazionale recentemente aggiornato, verrà individuato il futuro direttore generale di Asl2.

Orlando, 56 anni, genovese ma residente a Sanremo, specialista in Igiene e medicina preventiva, ha già ricoperto diversi incarichi nella sanità ligure tra cui quelli di direttore sanitario di Asl1 e di direttore sanitario dell’Ospedale Policlinico San Martino.