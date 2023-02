Appuntamento con il Carnevale, i mercatini, la Val Maremola Trail: ecco cosa fare questo fine settimana nel savonese

Savonese. Il Carnevale protagonista di questo fine settimana. Tante le occasioni nel savonese per festeggiare questa ricorrenza “colorata” in famiglia. Ma non è finita qui, sabato e domenica non mancheranno appuntamenti per gli sportivi, gli amanti della natura e del teatro. Ecco gli eventi da non perdere.

CORTEO PER LA CITTA’ CON “CARNEVALBENGA”

Un appuntamento da non perdere quello con “CarnevAlbenga”. Domenica 12 febbraio si festeggerà tutti in maschera e si partirà per un variopinto corteo per le vie della città. Ci saranno anche pentolacce e giochi per bambini. Saranno presenti i quattro personaggi folkloristici diventati simbolo del nostro carnevale: Re Carciofo, Principessa Zucchina Trombetta, Baronetto Asparago Violetto e Sir Cuore di Bue. I dettagli qui.

A VALLEGGIA LA PRIMA SFILATA DI MASCHERE LIGURI

Sabato 11 febbraio a Valleggia ci sarà la prima sfilata di maschere liguri. Un appuntamento per grandi e piccini che prenderà forma a partire dalle 14,30. L’evento, in occasione del Carnevale, è organizzato dall’Associazione Teatro Nuovo di Valleggia in collaborazione con il Comune di Quiliano e E Mascue da Liguria”.

PANE E MASCHERE A “CARNEVALANDO A VARAZZE”

Domenica 12 altro appuntamento in maschera. “Il Forno dei Miracoli” sarà il tema della festa di “Carnevalando a Varazze” che si svolgerà nel pomeriggio. Il pane e la lievitazione del suo impasto sarà la tematica che animerà la festa di Carnevale, dove gli animatori dell’Oratorio don Bosco daranno sfogo a tutta la loro fantasia per animare la festa, accompagnati da un simpatico forno mobile che sfornerà in continuazione, musica, palloncini e coriandoli. Molti i momenti di gioco e animazione. I partecipanti saranno invitati a mascherarsi da panettieri, pizzaioli, impastatori di ogni genere e sfileranno in corteo.

PROSEGUE IL “CARNEVALOA”

Domenica 12 febbraio torna anche il “Carnevale dei Bambini” a Loano. Il divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini inizierà alle 15 con giochi, balli, animazione a cura dei “Matti da Legare” e, in chiusura, una dolce merenda per tutti. Nel corso del pomeriggio i bambini potranno cimentarsi nel gioco della pentolaccia.

TORNA LA VAL MAREMOLA TRAIL, QUEST’ANNO ALLA SUA UNDICESIMA EDIZIONE

Domenica 12 febbraio appuntamento con l’undicesima edizione del Val Maremola Trail, storica e prestigiosa competizione da anni riferimento tra le gare dei trail. Dalla suggestiva piazza San Nicolò di Pietra Ligure prenderà il via la corsa. “Il Valmaremola Trail è considerato una delle gare più belle della nostra Regione e, con il tempo, è diventato un riferimento non solo per i trail runners del nord Italia ma anche per molti campioni a livello nazionale e internazionale che amano sceglierlo come apertura della stagione agonistica” afferma il sindaco Luigi De Vincenzi. I dettagli qui.

A CARCARE E QUILIANO SI RICORDANO LE VITTIME DELLE FOIBE

Sabato 11 febbraio, in occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo, nella biblioteca Barrili di Carcare verranno letti brani e ascoltate alcune canzoni che trattano il tema delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Questo incontro non ha connotazione politica o divisiva, ma al contrario ha l’intento di unire nella conoscenza e condivisione di una tragedia che ha colpito le popolazioni al confine orientale. Qui più informazioni sull’evento.

Domenica 12 febbraio presso il Teatro Nuovo di Valleggia viene portato sul palco uno spettacolo che vuole ricordare Norma Cossetto e le foibe. Cossetto ha 23 anni nel 1943, vive in Istria e studia, è iscritta inoltre ai gruppi universitari fascisti. La sua vita sarà tranquilla fino all’8 settembre: i dirigenti fascisti, come il padre, diventano il bersaglio delle forze di Tito. Il 27 settembre Norma viene presa e non tornerà più a casa. Il suo assassinio brutale è un simbolo della violenza di chi, in ogni guerra, mette in atto la politica dell’odio, calpestando la dignità e il rispetto di qualsiasi uomo. Lo spettacolo, con inizio alle ore 18, è una produzione del Teatro Laboratorio di Brescia, con la regia di Sergio Mascherpa e la partecipazione di Valeria Battaini.

AL TEATRO SACCO LO SPETTACOLO “LA COLLINA DI SPOON RIVER E LE CANZONI DI FABRIZIO DE ANDRE'”

Anche questo fine settimana non può mancare l’appuntamento a teatro. Sabato e domenica al Teatro Sacco di Savona andrà in scena “La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De Andrè”. Lo spettacolo di Lazzaro Calcagno fu allestito la prima volta per il 70° anniversario della traduzione dell’”Antologia di Spoon River” di Lee Master a cura di Fernanda Pivano, che fu condannata dal regime fascista, per il sentimento libertario che si respirava nell’opera. Ora debutta nuovamente arricchito e ampliato nei suoi testi.

A LOANO DUE MERCATINI: DELL’ANTIQUARIATO E DELL’ARTIGIANATO

A Loano domenica torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune. I banchetti accoglieranno il pubblico in piazza Massena dalle 9 alle 17. Nella stessa giornata ci sarà anche il Mercatino di Antichità e Collezionismo. La manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 8 e proseguirà fino alle 18 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

AL PARCO ASINOLLA APPUNTAMENTO CON LABORATORI, IL CARNEVALE E SAN VALENTINO

Infine, questo weekend si festeggia Carnevale e San Valentino al parco Asinolla di Pietra Ligure, ma qui non mancheranno anche i laboratori per i bimbi. Saranno due giornate che vedranno ‘Vita in maneggio’ per avvicinarsi al mondo dei pony e dei cavalli, il laboratorio dedicato a San Valentino, un altro appuntamento dedicato all’equitazione, con il Battesimo della Sella. Ma ancora ‘Cavalli in spiaggia’ sul litorale pietrese. Per scoprire tutti gli eventi organizzati nel parco vai qui.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.