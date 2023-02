Anpi Albenga volta le spalle a Vaccarezza, il Pd attacca il consigliere: “Il minimo che potesse accadere, da anni ha abbandonato la città”

Albenga. Anche il Pd di Albenga interviene in merito alla querelle tra Angelo Vaccarezza e la sezione ingauna dell’Anpi, la cui rappresentante in occasione delle celebrazioni della battaglia di Nikolajewka aveva “voltato le spalle” al consigliere regionale.

“Il consigliere regionale Vaccarezza è stato contestato ad Albenga durante la sua ultima visita in modo civile e silenzioso – ricordano i Dem – Cosa si aspettava? Dopo avere abbandonato la città, non essersi più fatto vivo per anni, non avere più considerato le istituzioni locali era il minimo che potesse accadere”.

“Siamo con Ester Bozzano, presidente dell’Anpi di Leca, che ha manifestato civilmente le proprie idee come garantito dall’articolo 21 della nostra Costituzione in pieno spirito partigiano ed alla quale va tutta la nostra solidarietà. E siamo con tutti coloro che in Albenga manifestano e chiedono di avere un ospedale pienamente funzionante, dotato di un punto di emergenza attivo”.