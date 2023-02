Andora in lutto, è scomparsa la storica bidella Violantina “Nuccia” Barusso

Andora. La comunità di Andora ha salutato un’altra protagonista della scuola. Alla soglia dei 100 anni è mancata la storica bidella Violantina (da tutti conosciuta come “Nuccia”) Barusso, vedova Curto (classe 1923).

Tanto affetto questa mattina nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, dove si sono svolti i funerali: niente fiori, come da lei richiesto, ma offerte a sostegno della Protezione civile andorese. L’hanno ricordata con affetto tanti andoresi che Nuccia ha accolto da piccoli nelle scuole primarie di via Cavour.

“Ricordo con commozione Nuccia Barusso, preziosa figura di riferimento della Scuola Elementare di Andora Via Cavour che, per tanti anni, aveva accolto con affetto, simpatia e, sempre con un sorriso, gli alunni e gli insegnanti”, ha dichiarato l’assessore Maria Teresa Nasi, per 30 anni dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Andora-Laigueglia.

“L’ho incontrata in occasione delle recenti festività natalizie e abbiamo rivissuto il passato e ricordato momenti. Particolarmente significativo il racconto della scuola di un tempo fatto a Palazzo Tagliaferro, il 24 marzo 2017, quando Nuccia era intervenuta a ‘Storie Andoresi’, come testimone della ‘scuola di un tempo’, evento programmato dal Comune, volto a ricostruire il nostro passato. Alla famiglia un caloroso abbraccio”, ha concluso.

Parole di affetto sono state espresse anche dal nipote Fabio Curto, ex responsabile della Protezione civile di Andora: “Eri vicina al traguardo, eravamo tutti pronti a toccare quota 100, ma purtroppo hai deciso di fermarti. Forse per stanchezza, forse per non voler troppa visione, fatto sta che non ci sei più. Ora potrai dedicarti a tutti quei bambini che sono stata la tua ragione di vita per tanti anni nella scuola, già ti immagino a rimproverarli di non correre per i corridoi. Ora puoi riposarti dopo una vita dedicata al lavoro e al prossimo. Fai buon viaggio Nonna, mi raccomando tieni sempre una mano sulle nostre spalle. Mancherai infinitamente, un vuoto incolmabile”.