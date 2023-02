Andora in lutto: è morto Vito Rosario Caruso, una delle anime de “La Casa del Priore”

Andora. Lutto ad Andora per la scomparsa di Vito Rosario Caruso, cuoco nonché una delle anime de “La Casa del Priore”. Aveva 70 anni.

È stato cuoco della casa del Priore e padre di Quirino Caruso, attuale titolare con la moglie del ristorante di Borgo Castello.

Il rosario sarà recitato questa sera (21 febbraio), alle 20,30. I funerali saranno celebrati domani (22 febbraio), alle 15, nella chiesa parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, ad Andora.

La notizia della sua scomparsa ha presto fatto il giro della città e non solo: tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Il ricordo del sindaco di Andora Mauro Demichelis recita: “Incredulo e addolorato apprendo che ci ha lasciati Vito Rosario Caruso. Uomo apprezzato ad Andora per le sue grandi qualità umane e professionali. Cuoco esperto, padre e nonno amorevole, conquistava tutti con la sua solarità e simpatia che esprimeva sempre nell’accoglienza della clientela alla ‘Casa del Priore’. Sono vicino al figlio Quirino e ai famigliari tutti a cui esprimo le più sentite condoglianze per la gravissima perdita”.

Sulla pagina Facebook de ‘La Casa del Priore’ si legge: “La Casa del Priore piange la scomparsa improvvisa del caro Vito, colonna portante del Priore, amico di tutti, compagno di serate bellissime ma soprattutto papà e nonno indimenticabile. Sarà difficile immaginare il Priore senza di te. Ciao Vito”.

“Vito sarà sempre nei nostri racconti”, “Addio Vito, il tuo spirito di abnegazione per il lavoro e il grande senso dell’allegria hanno reso indimenticabili le nostre numerosissime serate al Priore, dove ci facevi sentire ‘sempre a casa’ come ripetevi sempre tu”, “Un uomo d’altri tempi di un’umanità e generosità incredibile! Grazie di tutto Vituccio”, “Una persona di un forte carisma, il posto incantevole… accoglieva i suoi ospiti con il suo modo di fare come un bon padrone di casa. Sarà impossibile dimenticarlo”, sono solo alcuni dei tanti messaggi che sono stati espressi di fronte alla triste notizia.