Andora, accesso più veloce alla stazione: intervento per una nuova rotonda tra via Cavour e via Europa Unita

Andora. Accesso più veloce alla nuova stazione, sia in macchina che a piedi, nuovi parcheggi per i viaggiatori, i taxi e gli autobus di linea. Ecco in estrema sintesi gli obiettivi dell’importante intervento urbanistico, del valore di 800mila euro, che vedrà nelle prossime settimane la realizzazione di una prima grande rotonda all’incrocio fra via Cavour e via Europa Unita.

Il completamento di questa opera comporterà la chiusura della viabilità in questa zona per circa un mese.

“L’intervento, progettato e appaltato dal comune, ma finanziato da RFI in base ad una recente convenzione che ha modificato il progetto originario, renderà la zona punto privilegiato di accesso di Andora, intersezione fra il vicino casello autostradale, la stazione e le vie verso la costa e l’entroterra – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis che ha chiesto di spostare a valle la viabilità principale per implementare servizi alla nuova stazione – Una delle conseguenze della riqualificazione della zona, sarà un più agevole accesso ai binari sia per i pedoni che per chi arriva in macchina, oltre ad ulteriori servizi ai viaggiatori”.

Dopo il completamento della rotonda, il cantiere proseguirà con la realizzazione di una seconda ritonda più piccola, più a monte, vicino all’uscita della stazione.

“Qui sorgeranno parcheggi per le auto, per i taxi, per i pullman e il capolinea delle tratte della provincia di Savona e Imperia – precisa ancora Demichelis – Una terza fase vedrà il completamento delle aree verdi circostanti con servizi specifici per biker e sportivi fra i quali anche un campo polivalente che andrà ad aggiungersi alle aree allenamento già presenti in zona nel vicino Parco natura e nel parco calisthenics, fortemente voluto dal Consigliere delegato allo Sport Ilario Simonetta”.

In pratica via Europea Unita e Via Cavour diventano la porta di accesso privilegiata alla zona di ponente di Andora.

“Auspichiamo e confidiamo che FS Sistemi Urbani, attui al più presto una valorizzazione della vecchia stazione ferroviaria più a valle di via Cavour, dando a via Carminati gli spazi urbani di cui ha bisogno nell’ambito di un progetto di reciproca valorizzazione delle aree pubbliche e private – conclude Demichelis – Sarebbe un’ideale proseguimento della collaborazione attuata fino ad ora” .