Altare, TPL Linea risponde al consigliere Scotti: “Nessuna corsa soppressa, a carico dell’azienda variazioni e ritardi”

Altare.In merito alle dichiarazioni del consigliere comunale di Altare Rita Scotti, che aveva inviato una lettera all’amministratore delegato di Tpl Linea, Giovanni Ferrari Barusso, sulla situazione del trasporto pubblico locale a seguito della chiusura di viabilità per l’ex Savam, è stato lo stesso Ad dell’azienda di trasporto savonese a rispondere all’esponente del parlamentino altarese e precisare sulle modifiche apportate per garantire tutti i collegamenti e rispondere alle critiche sollevate nella segnalazione.

“Dispiaciuto per il disappunto espresso, tengo inizialmente a precisare che l’azienda si adopera con il massimo impegno al fine di garantire un buon livello di servizio su tutto il territorio. Premesso quanto sopra, preciso che a decorrere dal giorno 7 novembre, al fine di ridurre i disagi causati dalla chiusura della via XXV Aprile nel centro di Altare, anche a seguito degli incontri svolti con gli Enti competenti, l’azienda ha rimodulato l’intero servizio delle linee 58 Savona – Millesimo e 61 Savona –

Cairo. Questa rimodulazione ha comportato la variazione di alcuni minuti negli orari di partenza ed arrivo dai vari capolinea e l’incremento dei tempi di percorrenza, minuti necessari a percorrere il tratto di strada aggiuntivo della zona industriale e garantire gli orari di transito lungo tutto il tragitto” si legge nella lettera di risposta.

“Non è stata pianificata la soppressione di alcuna corsa, se non l’istituzione di alcune corse dirette in orari in cui è previsto il transito di più mezzi contemporaneamente. Al fine di ridurre ulteriormente i disagi per l’utenza, a decorrere da lunedì 30 gennaio sono state apportate due ulteriori modifiche alle linee in oggetto, e precisamente:

– attivazione in Comune di Altare di tutte le fermate presenti nel tratto di strada alternativo della zona industriale;

– modifica del percorso nel centro di Savona al fine di garantire maggiormente gli orari di partenza dal capolinea della Stazione FF.SS.” precisa la nota aziendale”.

“Precisiamo che tutte le variazioni sono a carico dell’azienda e pertanto si auspica un rapido ritorno alla normalità”.

“A fronte di quanto sopra, si ritiene che eventuali ritardi siano da imputare alle condizioni generali del traffico presenti sull’intero territorio. Situazione che purtroppo l’azienda stessa subisce”.

“In merito alle segnalazioni di corse saltate oppure anticipi la invitiamo cortesemente ad indicarci casi specifici, oppure comunicare agli utenti di inviare segnalazioni al nostro ufficio reclami, al fine di poter verificare in modo puntuale ed eventualmente prendere i provvedimenti necessari” conclude l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.