Altare, si dimette un altro consigliere di maggioranza. Galizia: “Non mi è piaciuto il comportamento dell’amministrazione”

Altare. “Non sono d’accordo con l’atteggiamento tenuto dall’amministrazione che in diverse occasioni non mi ha informato delle proprie scelte”. Così Giuseppe Galizia, consigliere di maggioranza con le deleghe allo Sport e all’Inclusione sociale, spiega i motivi che l’hanno portato a presentare le dimissioni.

Il sindaco Briano perde quindi un altro consigliere di maggioranza, dopo la stessa decisione presa qualche settimana fa da Rita Scotti, ora consigliere indipendente. Si defila invece, per il momento, dalla vita amministrativa Galizia. Entro il 21 febbraio verrà sostituito. Al suo posto, se accetterà l’incarico, l’ex assessore al Bilancio e all’Urbanistica Roberto Oddera. I due alle scorse elezioni ottennero lo stesso numero di voti, ma passò Galizia in quanto nella lista – composta in ordine alfabetico – il carabiniere veniva prima di Oddera.

Ad indurre il consigliere alle dimissioni, le polemiche su “Il tappeto delle storie”, iniziativa lanciata lo scorso dicembre da un gruppo di mamme che prevedeva la lettura di fiabe ai bambini nei bar del paese. Un’iniziativa per la quale le organizzatrici sono state convocate, così come i commercianti, dagli uffici del Comune per una riunione. “Ci vietano di farlo, in quanto dicono che la legge regionale non lo permette”, avevano dichiarato.

“Io, come gli altri colleghi consiglieri, ho scoperto dell’incontro da fonti esterne, solo dopo la distribuzione degli inviti da parte del Comune ai commercianti – afferma Galizia – Un comportamento già avvenuto altre volte e per il quale avevo già presentato le mie rimostranze”. Secondo il consigliere, il Comune avrebbe sbagliato nel convocare la riunione: “Non contesto se la legge regionale a cui fanno riferimento gli uffici comunali sia giusta, sbagliata o da non applicare, ma avrei agito sulla questione, come Comune, in modi e tempi molto diversi. Sono certo che avremo gestito diversamente il tutto. Sarei stato il primo ad andare in ogni bar e a sensibilizzare gli esercenti sulla questione. Avrei comunque aspettato che il disagio che la chiusura di via XXV Aprile sta creando a tutti i cittadini e che sta paralizzando il nostro paese fosse quanto meno risolto”.

“Inoltre – prosegue – mi preme sottolineare quanto io da sempre sia stato vicino a questa lodevole iniziativa, alla quale ha partecipato anche mia moglie dopo averla convinta a farlo, iniziativa che tutte le mamme partecipanti hanno fatto in maniera totalmente volontaria, senza scopi di lucro e che aveva diversi obiettivi: culturale, avvicinando i più piccoli alla lettura; sociale, creando momenti di incontro ed economico perché queste letture hanno portato clientela, anche da comuni limitrofi, ai bar in quanto bambini e mamme facevano merenda in quell’occasione”.

Riguardo alle sue dimissioni, Galizia precisa: “Questa mia decisione è stata presa il 27 gennaio e formalizzata il 3 febbraio in maniera‚ se così si vuol dire, privata proprio perchè non avevo alcuna intenzione di far scaturire ulteriori polemiche o contrasti con il Comune ed i suoi componenti per la stima reciproca che c’è sempre stata, nonostante vedute diverse e decisioni che non ho sempre condiviso e che mi hanno portato ad allontanarmi. Ma sento la necessità, oggi, di essere molto fermo sul modus operandi che il Comune sta avendo nei confronti di questo paese. Scrivere che prenderà provvedimenti nei confronti di coloro che nell’intervista televisiva a ‘Mattino Cinque’ hanno raccontato il susseguirsi delle vicende relative alle letture per bambini nei bar sottolineando, per altro, il problema delle leggi e non il fatto che il Comune le abbia messe in pratica, lo trovo inaccettabile”.

Galizia si riferisce ad un post apparso sulla pagina del Comune di Altare, in seguito alla visita della troupe del programma Mediaset “Mattino Cinque” che ha raccolto le testimonianze del proprietario di un bar e di due mamme autrici dell’iniziativa sulla fiabe.

“Si sta perdendo il senso principale di cosa un Comune dovrebbe fare per il suo paese, ovvero sostenerlo – dichiara Galizia – Il momento non è dei migliori, il problema della strada chiusa è una conseguenza di anni di incuria e non è solo una colpa di questa amministrazione comunale che ora si ritrova a dover gestire con coraggio sin dall’inizio sulla questione ex Savam. Ma questo non toglie quanto sia fondamentale che il rapporto con i cittadini debba essere vissuto con presenza, comunicazione, sostegno fisico e non solo ‘social’, con atteggiamenti di comprensione e buoni propositi, certamente nel rispetto delle leggi ma soprattutto del buon senso comune”.

E se Galizia attacca l’amministrazione, il sindaco Briano invece si complimenta con l’ormai ex membro della sua squadra: “Lo ringrazio per questi 6 mesi insieme, in cui ha dimostrato di essere una persona in gamba, intelligente e squisita – commenta – Diversi sono i progetti che ha seguito, tra questi quello del bando del centro sportivo Zeronovanta, facendo un ottimo lavoro. Mi dispiace – chiude – perché sono sicuro che avrebbe potuto ancora dare un contributo positivo alla città. Lo ringrazio anche per le belle parole che ha dedicato ai colleghi dell’amministrazione e agli uffici nella sua lettera di commiato”.