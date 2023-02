Altare, consiglio comunale straordinario Ex Savam. Minoranza: “Non siamo soddisfatti”

Altare. Nella mattinata di ieri, giovedì 2 febbraio, si è svolto il consiglio comunale straordinario sul tema dell’Area Ex Savam richiesto dai consiglieri di minoranza Giuseppe Russo, Eleonora Caruso e Carlo Pansera e dal consigliere indipendente Rita Scotti del Comune di Altare.

“Tralasciando quelle che possono essere le vie politiche e decisionali sull’iter in corso, su cui abbiamo chiaramente detto la nostra e mostrato contraddizioni ai colleghi della maggioranza – fanno sapere dall’opposizione -, noi consiglieri di minoranza non ci riteniamo soddisfatti circa quanto emerso in corso di riunione. Abbiamo affrontato l’excursus storico che ha visto Altare coinvolto da settembre ad oggi. Abbiamo posto domande sui lavori svolti e domande su quelle che, presumibilmente, possano essere possibili soluzioni prossime”.

“Grazie agli interventi dell’Università di Genova – proseguono i consiglieri di minoranza -, abbiamo maggiormente compreso gli studi fatti e, con l’intervento dell’architetto Canziani del geometra Ricotta, preso atto di eventuali sviluppi futuri. Ci auguriamo che, quanto appunto sentito, specialmente nella fase finale della riunione (ormai mero incontro colloquiale) possa davvero portare ad un effettivo sviluppo e che, sempre in cognizione di speranza, la proprietà ed il comune di Altare possano finalmente ritrovarsi attorno ad un tavolo e parlare finalmente di una possibile soluzione (che è quello che interessa a tutti)”.

“Cogliamo nuovamente l’occasione per ringraziare tutta la cittadinanza e, se ci fossero consigli, dubbi o suggerimenti, siamo a ribadire la nostra totale disponibilità”, concludono.