Allarme siccità in Liguria e nel savonese: “Altra estate senz’acqua, subito piano straordinario”

Liguria. Nonostante il maltempo di questi giorni resta l’allarme siccità in Liguria, dove, con la fine dell’inverno oramai imminente, si iniziano a fare i conti con le riserve d’acqua. Conti che però non tornano, a causa di una stagione particolarmente avara di pioggia.

La notizia arriva dal Consiglio regionale, dove l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone ha risposto ad un’interrogazione del capogruppo del M5s Fabio Tosi. “Lo scenario di severità idrica permane in Liguria dalla primavera 2022 e la piovosità tende sempre più a diminuire”.

L’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, ha chiesto alla giunta un piano straordinario per arginare gli effetti della siccità e, considerato lo stato dei bacini idrici e le carenze di pioggia, di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di ottimizzare l’utilizzo dell’acqua potabile.

Il consigliere ha rilevato che l’assenza di precipitazioni sta creando una situazione di estrema siccità in quasi tutte le province liguri, savonese compreso.

Nel frattempo l’allarme riguarda tutto il sistema paese: la scarsità d’acqua registrata in questi mesi sta mettendo a rischio intere produzioni agricole, con scompensi anche per quanti riguarda il settore della pesca e, soprattutto, della produzione idroelettrica. Domani 1 marzo il governo si riunirà in un summit interministeriale per affrontare il tema: il tavolo valuterà le iniziative per varare un piano di interventi a breve scadenza e una programmazione a medio-lungo termine. All’incontro parteciperanno i rappresentanti dei ministeri Ambiente, Infrastrutture, Agricoltura, Affari Europei, Coesione e Pnrr e il Dipartimento della Protezione civile.

“Nella prossima estate rischiamo di avere condizioni di estrema severità idrica, in emergenza totale per quanto riguarda l’acqua potabile e per usi civici – ha sottolineato Fabio Tosi – È noto come nella nostra regione serva urgentemente un piano per gli invasi, oltre che una strategia puntuale per raccogliere l’acqua piovana, che allo stato attuale in Liguria viene raccolta solamente all’11%”.

Interrogato, l’assessore competente Giampedrone ha ammesso che, come Regione, non può fare nulla per quanto riguarda gli invasi perché la questione è di competenza del Mit. Competenza diretta dell’Ente, invece, come dichiarato, è la gestione dell’emergenza. Giampedrone, infine, ha illustrato nel dettaglio gli interventi in materia avviati a livello regionale per quanto riguarda le competenze di Protezione civile.

“Peccato che siamo già in emergenza, e anzi crediamo sia arrivato il momento di far sentire la propria voce a Roma sia per farsi trovare pronti per la stagione estiva, sia per non privare l’agricoltura ligure (già ora in allarme per i futuri raccolti) e le attività commerciali della preziosa risorsa” ha evidenziato il consigliere di minoranza.

“La Giunta ha praticamente ammesso di avere le mani legate, dovendo attendere le direttive dell’esecutivo, con cui dovrebbe essere in sintonia visto che a Roma e in Liguria governano le stesse forze politiche. Su una questione vitale come l’acqua e con l’esperienza negativa della scorsa estate, stupisce che non siano state avviate per tempo le interlocuzioni con il Ministero delle infrastrutture. Ricordo all’assessore che l’esecutivo ha in pancia svariati miliardi dal Pnrr proprio per la costruzione degli invasi. Il problema è adesso e il tempo delle scuse è finito” ha concluso Tosi.