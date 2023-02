Allarme incendio in una villetta a Loano: mobilitati i vigili del fuoco

Loano. Allarme incendio, a Loano. È scattato questa mattina presto, intorno alle 6, quando un rogo si è sviluppato in una villetta di due piani, situata in via Giovanni Pascoli.

Si è trattato di un incendio di canna fumaria e ad allertare i soccorsi è stato lo stesso proprietario. Sul posto, tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, con la squadra di Finale Ligure e l’autoscala da Albenga.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato e i pompieri sono riusciti in breve tempo ad avere la meglio sulle fiamme. Sono in corso le operazioni di bonifica.