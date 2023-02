Savona. Allarme incendio a Savona. È scattato questa mattina, intorno alle 9.30, in via Montenotte dove le fiamme si sono originate, per cause ancora da accertare, all’interno di un appartamento.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno operando. Sul posto anche forze dell’ordine e sanitari.

Il tratto di via Montenotte compreso tra via Luigi Corsi e corso Mazzini è stato chiuso al traffico ed i veicoli diretti in via Montenotte sono stati dirottati nella stessa via Luigi Corsi dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto.

Aggiornamenti in corso.