All’Alberghiero di Finale l’incontro sul bullismo organizzato dalla Scuola di Aikido

Finale Ligure. La mattina del 30 gennaio, presso la palestra dell’Istituto Alberghiero di Finale Ligure, si è svolto l’ultimo di tre incontri organizzati dalla Scuola Aikido della Polisportiva del Finale, sul tema del bullismo, cyberbullismo e autodifesa, in collaborazione con la Professoressa Elena Roveda, responsabile del progetto per l’istituto, e con i professori di educazione motoria del Migliorini.

Gli incontri si sono svolti con cadenza mensile nell’ambito del progetto “Uno Sport a Scuola” della Polisportiva del Finale e sono stati diretti dal Maestro di Aikido Roberto Vidimari, (Responsabile del dojo Shin Ken di Tovo San Giacomo e che insegna anche presso l’Aiki dojo di Finale Ligure), coadiuvato dalla cintura nera Silvia Puppo. Insieme hanno curato la parte tecnica e Marziale degli incontri, proponendo ai ragazzi diverse esperienze motorie e mostrando loro alcune tecniche di difesa.

Al primo incontro del progetto, intitolato “Come essere assertivi e non reattivi; come nell’arte marziale e nella psicologia si può affrontare il conflitto crescendo”, ha preso parte quale relatore anche lo psicologo Dr. Ninci Piernicola, anch’egli cintura nera di Aikido, che ha toccato le tematiche del corso dal punto di vista psicologico, spiegando ai ragazzi l’atteggiamento che è necessario mantenere nelle varie situazioni in modo da tenersi più lontano possibile da quelle di pericolo.

All’incontro di lunedì, invece, siamo onorati di aver ospitato il Maresciallo Davide Borca, Vice Comandante del Comando Stazione Carabinieri di Finale Ligure, che ha trattato la tematica della legittima difesa, indicando il ruolo delle forze dell’ordine e spiegando quando e a chi rivolgersi nel caso in cui si subiscano atti di bullismo, cyberbullismo, o ci si trovi in situazioni pericolose, distinguendo secondo la gravità dei casi.

Il Maresciallo Borca si è reso poi disponibile a rispondere a tutte le domande dei ragazzi, che hanno partecipato attivamente alle attività proposte.

Ci dicono dalla sezione Aikido: “Per noi si è trattato di una bellissima esperienza che abbiamo avuto l’occasione di condividere coi ragazzi, i professori e i relatori intervenuti! Grazie!!”.