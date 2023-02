Alisa, bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 72 tecnici della prevenzione

Liguria. Pubblicato da Alisa un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 72 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. La graduatoria sarà formata a livello regionale e le aziende del servizio sanitario regionale potranno attingere secondo il loro fabbisogno.

Il trattamento economico è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità. È prevista una riserva di legge di 18 posti per volontari delle forze armate congedati senza demerito.

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza italiana, è fondamentale il possesso della laurea specifica in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o corrispondenti diplomi universitari e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento. L’Università di Genova offre 15 posti all’anno per questo corso di studi. Necessario anche essere iscritti all’albo professionale prima della data di effettiva immissione in servizio.

Per presentare le domande c’è tempo fino alle 23.59 del 2 marzo. La domanda di ammissione dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, dopo essersi iscritti on-line sul sito https://concorsialisa.regione.liguria.it. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali Spid o di carta di identità elettronica.

Il concorso sarà articolato in una prova scritta (potrà consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica) sulle specifiche attività del profilo e in una prova orale di approfondimento. Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

Il punteggio massimo sarà di 100 punti, così ripartiti: 30 punti per i titoli (10 per i titoli di carriera, 10 per i titoli accademici e di studi, 2 per pubblicazioni e titoli scientifici, 8 per il curriculum formativo e professionale) e 70 punti per le prove d’esame (40 prova scritta, 30 prova orale).

La data e il luogo di svolgimento della prova saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti di Alisa e delle Asl. Non saranno effettuate convocazioni individuali e non saranno ammesse modifiche dei giorni e degli orari fissati.

Ulteriori informazioni sul bando di concorso.