Albissole, Sarpero soddisfatto: “Creato tanto, ma il Savona ha giocatori di categoria superiore”

L’Albissole impatta 1 a 1 con il Savona, vantaggio di Rebagliati dal dischetto e pareggio savonese di Caredda che infila dopo che Malinverni gli aveva parato il rigore, e continua la sua striscia positiva con l’obiettivo di raggiungere la qualificazione play off.

L’allenatore degli albisolesi Carlo Sarpero commenta così la gara: “La palma di migliore in campo va alle due tifoserie. Nel primo tempo anche loro hanno preso un palo. Siamo passati in vantaggio in un momento di stallo della partita. Penso che il loro rigore sia stato fischiato per compensazione. Sono stati bravi a difendere il pareggio, hanno due centrali e un portiere di un’altra categoria“.

L’Albissole ha ottenuto il quarto risultato utile consecutivo: “Sono contento perché a dicembre avevo detto di non guardare la classifica ma di provare a fare punti sempre. Lavoriamo per essere una squadra che se la gioca con tutti. Il Savona aveva sette o otto giocatori di qualità superiore. All’andata è stata una partita in cui siamo stati più schiacciati. Oggi abbiamo avuto più occasioni ma, a parte le tre grandi parate di Porta, avremmo potuto fare molto di più”.