Albissola, gruppo ‘Amici del Gattile’: “Nessun invito a iscriversi ad Enpa, stiamo organizzando un’altra associazione per i nostri mici”

Albissola Marina. Il gruppo Amici del Gattile di Albissola risponde al comunicato inviato dai “volontari animalisti savonesi” cui si dissocia.

‘Leggiamo oggi di un appello lanciato da dei non meglio identificati volontari e volto alla mobilitazione degli “animalisti savonesi” invitati a smobilitarsi per salvare il gattile, contro il suo smantellamento deciso da Enpa Savona ma anche contro la sua eventuale assegnazione a “nuove ed inaffidabili associazioni”. Su quest’ultimo punto teniamo a precisare che i prossimi soci fondatori di quella nuova associazione che i non meglio identificati volontari di cui sopra hanno ritenuto comunque di voler parlare pur senza conoscere, siamo noi, un gruppo di cittadine albissolesi e non solo che si stanno organizzando in associazione con l’unico scopo di ottenere “l’affidamento” del gattile delle Albissole, per scongiurare il trasferimento altrove di tutti i suoi attuali ospiti.

Tra noi alcune delle volontarie che in questi anni si sono dedicate totalmente ai gatti ospiti del rifugio e che, oggi, invise all’attuale dirigenza della sezione savonese di Enpa, in quanto in assoluto disaccordo con lo smantellamento del gattile, si sono viste negare il rinnovo della tessera annuale dell’ente e vietare ogni accesso alla struttura anche quali libere cittadine. Si tratta quindi di soggetti tutt’altro che inaffidabili, che, al contrario, ben conoscono la struttura e soprattutto i bisogni e le necessità di ogni micio ivi ospitato.

Il nostro progetto andrà comunque avanti e, una volta costituita l’associazione, saremo ben liete di incontrare chiunque abbia voglia di conoscerci meglio, magari anche quei “volontari” che oggi ci additano come inaffidabili’.

Gruppo ‘Amici del Gattile’, che ha promosso la raccolta firme contro la chiusura del gattile.