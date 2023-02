Albissola “capitale” degli innamorati. Tripudio di cuori fino al 14 febbraio

Albissola Marina. Amore e cuori. Comune denominatore: volersi bene. Così Albissola Marina si prepara alla festa degli innamorati con un percorso che culminerà nel giorno dedicato a loro con una sorpresa che anticipa IVG.it.

Iniziative in attesa del 14. Vetrine dei locali in tema e l’opportunità di scattarsi una foto a Pozzo Garitta, sotto l’ombrello #lamoreciprotegge. In questo modo si parteciperà al contest @loveAlbissola dedicato a tutti gli innamorati dove “l’amore ha un significato ampio, una sfumatura che nasce da quello materno per arrivare a quello per la natura, gli animali, il prossimo senza regole né restrizioni” ci spiegano “in questi giorni potrete quindi visitare questo angolo romantico ad Albissola Marina, immortalarvi sotto questo ombrello molto originale e pubblicare la foto sulla pagina Facebook @lovealbissola. Proprio da questa pagina partiranno le votazioni e, la foto preferita dagli utenti, sarà protagonista di una bellissima sorpresa nella giornata di San Valentino”.

Ed eccola svelata: intorno alle 16 si inaugurerà l’installazione permanente in Pozzo Garitta denominata “L’amore ci protegge ” che ha mosso i primi passi alcuni anni fa, grazie all’idea di Indaco eventi e Rosso Pistacchio di Savona, e raggiunge il suo completamento con l’allestimento di una panchina a tema e, l’ormai famoso, ombrello in ceramica.

“Ecco che sarà così completato l’angolo più suggestivo di questo borgo fantastico che ogni stagione accoglie tanti visitatori e turisti e dove, spesso, tante coppie hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore e promettersi amore per tutta la vita”, ci raccontano le organizzatrici dell’evento che vede già tante vetrine esplodere di cuori e allestimenti a tema mentre il 14 febbraio alcuni momenti di danza accompagneranno l’inaugurazione. La serata sarà poi dedicata a tutti gli innamorati che potranno scegliere tra le innumerevoli proposte di aperitivi e cene romantiche.

“Un grande traguardo e una forte emozione ci accompagneranno in questa giornata – raccontano a IVG.it le ideatrici che hanno da sempre creduto fortemente in questo progetto – È stato un lungo percorso e coroneremo il sogno di vedere il nostro angolo preferito terminato e pronto per accogliere tutti voi. Il nostro messaggio d’amore è quello di vivere sempre appieno ciò che la vita vi riserva, affrontare ogni situazione offrendo sempre un po’ del proprio cuore”.