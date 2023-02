Albisola Servizi, approvato il nuovo piano: a maggio gestione dei rifiuti passa a Sat, ma per l’azienda partecipata servizi in più

Albisola Superiore. E’ stato approvato ieri sera (giovedì 9 febbraio), in consiglio comunale, il nuovo piano di gestione di Albisola Servizi, la società partecipata del Comune costituita nel 2009 che fino ad oggi si è occupata, oltre che di manutenzione del patrimonio comunale e del verde pubblico, anche della raccolta rifiuti. Con questo atto sono stati ufficializzati dei cambiamenti importanti nell’azienda.

Con l’approvazione all’unanimità della maggioranza comunale Albisola Servizi perde la gestione della raccolta dei rifiuti, che passerà a Sat nel mese di maggio – come già deciso nel consiglio provinciale del sindaci -, ma vedrà anche un ampliamento dei propri servizi come la gestione dei parcheggi, la manutenzione stradale, i servizi cimiteriali, la segnaletica, prima di competenza dell’ufficio manutenzione e ufficio tecnico del Comune. Inoltre, anche parte della gestione dell’energia elettrica passerà ad Albisola Servizi.

Nella seduta di ieri, la minoranza ha votato invece contro: “Rammarico per questo gesto – commenta il sindaco Maurizio Garbarini -. Ancora una volta la minoranza non ha sostenuto quest’azione che fa crescere una società partecipata del comune, un’azienda che offre posti di lavoro e servizi per il territorio. Fortunatamente esiste la maggioranza che porta avanti progetti come questo. Il nostro obiettivo è stato raggiunto, ora occorre lasciar lavorare l’azienda”.