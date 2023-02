Albisola Pallavolo, questa sera tornano in campo i sestetti biancazzurri dopo aver disputato un ottimo weekend

Albisola Pallavolo. Una vittoria ed un punto utile per il morale. È stato questo il bilancio del sabato di Serie B2 e B che ha visto le due squadre dell’Albisola Pallavolo protagoniste. Dopo il successo per 3-2 di sette giorni fa contro Bonprix Team Volley, le ragazze di coach Valle si sono imposte nei confronti di VBC Officine Savigliano, formazione anch’essa in lotta per non retrocedere. Il 3-0 ha dunque permesso all’Iglina Albisola Pallavolo di raggiugnere quota 26 punti, un bottino che sinonimo di 12 di vantaggio sulla zona retrocessione.

L’impatto con il campionato di Serie B maschile invece non è stato facile per il sestetto allenato da Claudio Agosto. Sabato scorso però Louza e compagni sono riusciti a strappare il sesto punto del loro campionato, una lunghezza che non cambia una classifica che vede la squadra all’ultimo posto ma che allo stesso tempo significa molto perché ottenuta contro Canottieri Ongina, squadra seconda forza del torneo prima della partita e ora terza in classifica.

A commentare il 3-2 è stato capitan Omar Louza, giocatore il quale ha esordito dichiarando: “Inizio inviando un grosso abbraccio ad Alessandro Campi, che purtroppo ha subito un grave infortunio e non è più disponibile. Ci dispiace molto sia umanamente sia tecnicamente perché è un giocatore che avrebbe potuto darci una grande mano in campo nel girone di ritorno”.

In seguito è arrivata l’analisi della prestazione maiuscola offerta settimana scorsa: “Per quanto riguarda il match di sabato sicuramente è stata una prestazione migliore rispetto a quella offerta sabato scorso a Torino, contro una grande squadra che lotta per la promozione in una bella cornice di pubblico. Nello specifico siamo riusciti a difendere qualche pallone in più e ad essere più efficaci riducendo errori che nelle partite del girone di andata ci sono costati molto cari”.

Qual è il morale del gruppo? “Dal punto di vista dell’umore – prosegue – non nascondo che non è stato facile dopo l’infortunio di Alessandro, ma ci siamo rimboccati le maniche cercando di dare ancora più solidità al gruppo e cercando di giocare di squadra per esaltare le qualità di ognuno. Speriamo di riuscire a dare continuità di prestazione anche in un campo molto ostico come quello della capolista Acqui”.

Questa sera infatti la squadra sarà impegnata in un altro match da bollino rosso nella cittadina piemontese, questo mentre Botta e compagne se la vedranno al “Palabesio” contro Pallavolo Florens.