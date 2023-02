Albisola Pallavolo: momento magico per Serie D e settore giovanile

Stagione di grazia per la società Albisola Pallavolo e Planet Volley. Le prime squadre impegnate in Serie B maschile, anche se all’ultimo posto in classifica, e Serie B2 femminile. Due giovanissime formazioni di Serie D che rivaleggiano alla pari contro avversari più quotati, con i ragazzi addirittura al primo posto. Si tratta di quattro punte di un iceberg alla base ha formazioni giovanili di primissimo livello: sono ben sette le squadre in piena corsa per la vittoria dei rispetti campionati.

Cinque le squadre tra settore maschile e femminile che attualmente occupano il primo posto. Scendendo le categorie, spicca il primo posto della Seconda Divisione femminile, che vanta al momento un percorso perfetto: cinque vittorie in cinque incontri. Media punti leggermente più bassa ma non se la passa male nemmeno l’Under 19 maschile visto che cinque successi su sei bastano per guidare la graduatoria.

Il maggior numero di giornate giocate non ha impedito all’Under 18 femminile (foto) di tenere un ritmo altissimo: la squadra ha vinto nove incontri su dieci. 100% di vittorie per l’Under 16 femminile impegnata del Girone “A” grazie ai nove hurrà su nove incontri disputati. Ma anche la squadra impegnata nel Girone “B” se la sta cavando alla grande e al momento occupa la seconda piazza. Secondogradino del podio, momentaneo, anche per l’Under 15 maschile.

In Under 14, invece, a fare il solco rispetto alle avversarie è il Planet Volley, grazie a un ruolino di marcia che recita cinque vittorie in sei incontri.