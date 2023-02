Vigo Albenga, coach Siccardi punta la Serie B2: “Obiettivo promozione, non temiamo nessuno”

Albenga. Dopo l’Albisola Pallavolo, un’altra savonese potrebbe approdare in Serie B2. Il riferimento è facilmente riconducibile alla Vigo Albenga. Il sestetto allenato da coach Giordano Siccardi ha infatti concluso la prima fase del campionato di Serie C conquistando 40 punti sui 42 disponibili, un risultato straordinario che permetterà a Vernetti e compagne di approdare al girone playoff da prime della classe.

Sabato scorso contro il Cogovalle è arrivata l’ennesima affermazione al termine di un match combattuto, un 3-1 che ha posto il punto esclamativo su una prima parte di stagione estremamente positiva. La soddisfazione è emersa anche dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di IVG.it da Giordano Siccardi, allenatore del sestetto ingauno il quale ha esordito dichiarando: “Il risultato ottenuto lo scorso weekend è importantissimo non solo perchè il Girone A storicamente è più difficile del Girone B, ma soprattutto perchè le due partite in casa contro la seconda e la terza della classe erano il crocevia della nostra stagione. Queste due vittorie per 3-1 ci danno grande fiducia in vista della seconda fase”.

L’intervistato ha proseguito soffermandosi sul carattere mostrato dalle ragazze da lui allenate, vere e proprie “leonesse” in grado di reagire dopo aver ceduto il primo set alle avversarie del Cogovolley nonostante molte fossero addirittura influenzate. “Faccio loro i complimenti – ha continuato Siccardi – sono state incredibili. Si è creato un gruppo scaltro nel sapersi imporre anche nelle partite sporche, stiamo attraversando un momento positivo in cui in un modo o nell’altro riusciamo sempre ad ottenere i tre punti”.

In seguito l’allenatore dell’Albenga Volley si è soffermato sul suo percorso da quando è entrato a far parte della società ingauna: “Da quando sono arrivato ho immediatamente tentato di introdurre una pallavolo basata su un gioco veloce scandito da attacco e muro. Questo ci ha dato molte soddisfazioni. L’anno scorso abbiamo seminato concludendo il campionato in maniera molto positiva, quest’anno invece stiamo cogliendo gli interi frutti del lavoro portato avanti. Il merito dei risultati ovviamente è delle ragazze, ma c’è un disegno dietro. La società è molto seria e all’inizio di quest’anno si è un po’ riformata nei vertici proprio per essere pronta nel caso in cui si verificasse il salto di categoria. Il Comune infine ha investito una cifra cospicua sul fondo del PalaLeca; adesso disponiamo di un parquet meraviglioso e, per quanto riguarda il pubblico, c’è una grande partecipazione.”

In conclusione Siccardi ha dichiarato: “Sarebbe bello avere due squadre del ponente in B2. L’unico avversario che abbiamo siamo noi stesse, l’unico obiettivo per me e per la società è la promozione. Non temiamo nessuno.”