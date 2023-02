Albenga, un Cavaliere della Repubblica incontra il sindaco: è Anna Camoriano, gestì l’emergenza Covid su Costa Luminosa

Albenga. Il sindaco Riccardo Tomatis ha incontrato in Comune ad Albenga la dottoressa Anna Camoriano, Direttrice dell’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera di Savona che quest’anno ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere per aver gestito nel 2020 la situazione Covid sulla nave Costa Luminosa.

“Il 21 marzo 2020 è una data che non potrò mai dimenticare. La Costa Luminosa era partita per una crociera molto lunga ai caraibi prima dell’inizio del Covid. Quando è scoppiata l’emergenza loro erano in navigazione e le notizie erano poche e confuse. Sulla nave le notizie arrivavano frammentate e lontane tanto che nessuno si era preoccupato molto quando erano apparsi i primi sintomi della malattia in alcuni passeggeri”, ha raccontato nell’occasione la dottoressa Camoriano.

“Pensavano a un’influenza. Ma quella non era un’influenza normale era il Covid, il ‘primo Covid’ che mieteva vittime e si manifestava in forme molto forti. La Costa Luminosa fece ritorno in Europa ottenendo però il rifiuto ad attraccare in diversi porti. Io diedi il mio assenso a farli entrare in porto a Savona. C’erano delle persone che andavano curate”.

“Valutammo la situazione attentamente. Abbiamo fatto sbarcare alcuni passeggeri che andarono a casa scortati dalla Protezione civile. Molti altri decidemmo di curarli a bordo per non affollare gli ospedali già pieni. Sono rimasta lontana dalla mia famiglia per mesi, fino a che non abbiamo terminato tutte le visite a tutti i pazienti. Eravamo bardati con mascherine, tute e tutto il necessario, ma c’era una grandissima paura di essere contagiati, ma ancora più di poter portare quel terribile virus a casa, nelle nostre famiglie. Feci ritorno dai miei cari solo a maggio”, ha aggiunto ancora.

Queste le parole del primo cittadino a margine dell’incontro: “Quando sono stato invitato alla cerimonia di consegna della benemerenza di ‘Cavaliere0’ in Prefettura a Savona non sapevo che avrei incontrato anche quella che è un’amica d’infanzia. È stato un vero piacere e un onore per me poter essere presente in questo importante momento.

“Ho avuto il piacere di poter accogliere la dottoressa Camoriano in Comune e ripercorrere con lei quei giorni dell’inizio della pandemia quando ci trovavamo di fronte ad una malattia che nessuno conosceva ancora. La dottoressa Anna Camoriano ha gestito al meglio quella situazione di emergenza assoluta a bordo della Costa Luminosa senza tirarsi mai indietro. Sono felice di poterle fare i complimenti a nome di tutta la città per il titolo ottenuto meritatamente”, ha concluso il sindaco Tomatis.