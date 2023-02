Albenga, Tomatis (FdI): “In centro telecamere per controllare i varchi, ma a Vadino strade chiuse per pericolo”

Albenga. “Telecamere in centro storico per controllare i varchi, ma a Vadino strade chiuse con transenne perché mancano le manutenzioni”. Punta l’indice contro gli interventi ordinari il consigliere comunale Roberto Tomatis (Fratelli d’Italia) dopo gli annunci dell’amministrazione di dare un nuovo volto a piazza del Popolo con una spesa di 766 mila euro.

“Mentre il centro storico viene dotato di videocamere per controllare gli accessi ci sono strade in altre zone di Albenga che invece vengono chiuse con transenne perché si ritiene troppo alta la spesa per mantenerle sicure” afferma il consigliere che poi attacca: “Probabilmente c’è anche un’altra ragione. Sistemare le strade in queste zone non ha lo stesso impatto mediatico di altri interventi di facciata messi in campo dall’attuale amministrazione”.

Tomatis riporta poi alcuni esempi: “Via Antonio Gramsci nel quartiere di Vadino è una strada ormai chiusa da mesi e che necessita interventi da anni. Non è percorribile perché si rischiano danni gravi ad auto e persone. Sempre a Vadino, in via Einaudi, vi sono una serie di parcheggi a pagamento che a fatica riescono ad usufruirne solo alcune tipologie di vetture visto che il manto stradale è gonfiato dalle radici degli alberi ed è quindi pericoloso. Per non parlare delle aiuole fatiscenti e sporche. Che dire poi delle frazioni che da sempre vengono ignorate dall’amministrazione. E’ cosa nota certo, ma in questo caso si sta parlando del centro urbano che in estate raddoppia la capienza per i turisti che vivono in seconde case e di altri che soggiornano in campeggi, ma è altrettanto importante per le attività economiche connesse al turismo”.

“Forse – dice il consigliere di Fratelli d’Italia – sarebbe il caso che anche un quartiere così popoloso come Vadino non continuasse a vivere ai margini di una città che non è solo costituita dal centro storico. L’auspicio – conclude Tomatis – è che l’amministrazione muova passi concreti per risolvere le problematiche di Vadino così come quelle delle frazioni. Solo allora potremo dire che Albenga è davvero una città accogliente per turisti e residenti”.