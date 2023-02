Albenga, Tomatis (FdI): “Giornale del Comune pagato con i soldi degli albenganesi”

Albenga. “Il giornalino del Comune è costato 4 mila euro, somma pagata dagli albenganesi. Ma la situazione più assurda è che l’amministrazione ha deciso di mettere il bavaglio alla minoranza. Di fatto con la pubblicazione del giornalino è iniziata la campagna elettorale escludendo ogni voce critica dell’opposizione”. Lo afferma Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in una nota sottolineando che “l’atteggiamento dell’amministrazione è discutibile perché evidentemente non vuole mettersi in discussione con chi avrebbe evidenziato la superficialità di quattro anni di mandato”.

Ma Tomatis nel suo intervento va oltre: “Non solo il giornalino, l’amministrazione occupa tutti gli spazi social con lavori di ordinaria amministrazione facendoli sembrare come grandi opere pur di apparire. Ogni occasione è buona per mettersi in mostra e fare la passerella. Solo oggi si iniziano a vedere piccoli interventi a ‘spot’ relativi alla manutenzione ordinaria casualmente a qualche mese dalle elezioni. Negli ultimi due anni – aggiunge Tomatis – sono state 154 le richieste di danni presentate al Comune di Albenga per infortuni a persone o cose a causa del pessimo stato di strade e marciapiedi sconnessi, danneggiati e deteriorati”.

“E’ la prova della scarsa gestione della cosa pubblica. Ma non è tutto. Nel solo mese di gennaio sono già 15 le richieste di risarcimento dei danni. Un trend assolutamente in crescita che grava sulle spalle degli Albenganesi . Dunque la prossima Amministrazione che governerà la città dovrà, per forza di cose recuperare il terreno perduto con programmazione di interventi ordinari e pagare gli albenganesi per i danni che hanno subito. L’attuale governo cittadino ha un anno di tempo per iniziare a lavorare. Ce lo auguriamo perché il tempo stringe e gli albenganesi sono stanchi di aspettare”, conclude Tomatis.