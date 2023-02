Albenga, Sogno suona la carica in vista della Lavagnese: ”Andremo là per giocarcela a viso aperto”

Albenga. Ieri presso lo stadio “Annibale Riva” Albenga e Rivasamba si sono affrontate in occasione della ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza. Il match è terminato sul risultato di 0-0, un epilogo che ha permesso ai padroni di casa di mantenere invariata la distanza dalla Lavagnese seconda in classifica senza però riuscire a mettersi alle spalle i punti interrogativi emersi in seguito alla sconfitta rimediata contro la Genova Calcio.

Nel post gara mister Buttu e il presidente Marinelli sono intervenuti per difendere a spada tratta il gruppo squadra, ma non sono stati i soli a rilasciare delle dichiarazioni. A commentare la prestazione offerta contro il Rivasamba è stato anche Santiago Sogno, attaccante dell’Albenga il quale ha sottolineato la grande abnegazione al lavoro sua e dei compagni.

In apertura la sua videointervista.