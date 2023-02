Albenga Runners protagonisti alla White Marble Marathon

Carrara. La sesta edizione della White Marble Marathon, svoltasi domenica 19 febbraio, ha visto al via oltre 1.200 partecipanti, suddivisi nelle quattro gare previste in base alla distanza: 10 km, 21,097 km, 30 km e la classica da 42,195 km.

I percorsi si snodavano sul lungomare apuano tra Marina di Carrara e Marina di Massa, con partenza e arrivo a Marina di Carrara.

Grandi soddisfazioni sono arrivate per l’Asd Albenga Runners, presente in Toscana con tre atleti. Nella Half Marathon Bartolomeo Moraglia ottiene il suo personal best piazzandosi al 21° posto assoluto (quinto di categoria) in 1:21:30 alla media di 3’51″/km. Nicola Piccardo conferma il suo ottimo stato di forma conquistando la settima posizione assoluta nella Marble Hero 30K piazzandosi secondo di categoria e mantenendo la ragguardevole media di 4’/km. Nella distanza regina arriva la buona prestazione di Roberto Novaro che si piazza 178° assoluto in 4:12:47.