Albenga, Roberto Tomatis (FdI): “L’amministrazione taglia la cultura chiudendo la biblioteca nelle ore più favorevoli allo studio”

Albenga. “L’amministrazione di Albenga ha deciso di tagliare la cultura chiudendo la biblioteca nelle ore più favorevoli allo studio”. A rendere pubblica l’anomalia è stato Roberto Tomatis, capogruppo di Fdi in consiglio comunale ad Albenga.

Prosegue Tomatis: “Gli orari di apertura della biblioteca civica di Albenga sono in contrasto al buon senso e soprattutto impediscono agli studenti di usufruire del servizio pertanto vanno cambiati. La biblioteca è aperta dal lunedì al sabato, ma principalmente al mattino. In particolare solo il lunedì e il mercoledì è aperta sino alle 18. Gli altri giorni solo fino alle 14. Una vera anomalia. Sì perché le altre biblioteche delle cittadine limitrofe hanno orari diversi e soprattutto restano aperte sino alle 19 tutti i giorni della settimana offrendo un servizio adeguato per i ragazzi delle scuole che vogliono studiare”.

“L’amministrazione di Albenga invece ha deciso di ‘tagliare la cultura’ chiudendo la biblioteca proprio nelle ore più favorevoli agli studenti. Riteniamo fondamentale modificare la fascia oraria del pomeriggio estendendola sino alle 19 e magari ritardare l’apertura alle 10 come fa ad esempio Alassio”.

Tomatis attacca quindi l’amministrazione: “Se il governo Meloni ha deciso di raddoppiare il bonus cultura alle fasce più deboli per permettere lo studio, l’amministrazione di Albenga di fatto va controcorrente limitando questi benefici e impedisce agli studenti di dedicarsi alla ricerca chiudendo il tempio della cultura nelle ore più favorevoli allo studio. Sicuramente una priorità della prossima amministrazione sarà quella di ampliare gli orari di apertura della biblioteca civica per poter far accedere i ragazzi alle loro attività di ricerca e studio”.