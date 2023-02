Albenga, Roberto Tomatis (FdI): “La viabilità della stazione un grande caos che non ha risolto la circolazione”

Albenga. “La viabilità della stazione? Solo un grande caos che non ha risolto la circolazione in una zona nevralgica della città”. A pochi giorni dalla nuova configurazione della piazza dove sostano i taxi, Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, punta l’indice contro l’amministrazione comunale che “ha deciso di ridisegnare la viabilità nella zona che corre accanto alla ferrovia”.

“Le auto di privati cittadini costretti a fermarsi nell’area riservata ai taxi per scaricare i bagagli di familiari in partenza , furgoni impegnati nelle operazioni di scarico e carico costretti a brevi fermate nell’area di sosta riservata ai pullman per poter lavorare e altre autovetture che devono trovare parcheggio praticamente nelle aiuole dei giardini pubblici perché sono stati cancellati – afferma Tomatis – Aumentando lo spazio per i taxi sono stati sottratti due parcheggi bianchi e uno rosa destinati proprio ai servizi connessi alla stazione. Oggi di fatto esiste una corsia per i taxi decisamente imponente per il loro fabbisogno e posti fantasma per coloro che usufruiscono dei servizi della stazione ferroviaria”.

“Chi decide di fare una breve sosta con l’auto evitando di dover pagare multe salate, trova un pò di spazio in salita Patrioti sopra la stazione, ma la scala che si collega all’ingresso della stazione stessa è sbarrata con transenne e non è agibile da oltre un anno. Inoltre, soprattutto la sera, si assiste ad una assurda corsa al parcheggio perché non vi sono più spazi disponibili”.

“Riteniamo sia necessario trovare una soluzione tempestiva per poter rendere fruibile la stazione a pendolari e studenti che ogni giorno prendono il treno per motivi di lavoro e di studio. Lo spazio sottratto per far posto alla nuova corsia e sosta taxi deve essere compensato con altrettanti parcheggi bianchi a rotazione non a pagamento evitando di dover assistere all’assurdità del parcheggio selvaggio con il rischio di vedere la multa sul parabrezza”.