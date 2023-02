Albenga, restyling di Piazza del Popolo: approvato il progetto di riqualificazione

Albenga. Piazza del Popolo cambierà volto: la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo in linea tecnica di riqualificazione dell’area. Gli interventi totalizzano un importo pari a 766.365,55 euro, per motivi finanziari gli stessi saranno eseguiti in lotti funzionali.

Il primo stralcio prevede la realizzazione di un palco con relativa rampa di accesso e pavimentazione in arenaria, l’adeguamento elettrico e funzionale dell’area. Il secondo lotto vedrà il posizionamento di bagni pubblici accessibili anche per disabili in Piazza Petrarca marciapiede lato mare (area ex bar Zerlotin).

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Si tratta di un intervento che permetterà ad Albenga di fruire al massimo delle superfici della piazza potendo disporre anche di un palco fisso da utilizzare per manifestazioni ed eventi. Generando anche risparmi sul personale tecnico del Comune o di cooperativa che non dovrà montare più in sito, alcuna struttura per spettacoli. Piazza del Popolo, vero e proprio centro dei servizi pubblici della nostra città, cambierà volto e sarà rivalutata completamente. Voglio in primis ringraziare l’architetto Vio e la maggioranza con cui è stato sviluppato il progetto, oltre che la dottoressa Lanza della soprintendenza, che ha seguito fin dalle prime fasi il progetto e che a breve riceverà grazie all’inoltro dell’ufficio lavori pubblici, il progetto approvato dalla giunta, per le autorizzazione definitive”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Per motivi finanziari e di bilancio abbiamo dovuto dividere in stralci funzionali il progetto di riqualificazione di Piazza del Popolo. Con il primo lotto realizzeremo un palco da utilizzare per gli eventi principali di Albenga, naturalmente Piazza San Michele, cuore del nostro Centro Storico, rimarrà punto di riferimento per alcune manifestazioni in particolare a tema culturale. Con i lotti successivi si vedrà poi la valorizzazione di Piazza del Popolo anche dal punto di vista commerciale. I controviali, infatti, diventeranno estensione della piazza e saranno, quindi, ancora più interessanti e appetibili per le attività commerciali e di somministrazione già presenti e per quelle che decideranno di aprire”.